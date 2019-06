Con PicFrame per Mac la creazione di collage fotografici è per tutti

Dovete creare un collage di foto ma non sapete come fare? Niente paura: scaricate PicFrame e in pochi click raggiungerete il risultato sperato senza bisogno di particolari abilità o di complicati software di fotoritocco.

Si tratta di un’app che sostituisce Photoshop in quelle noiose operazioni di collage, nel quale è cioè necessario unire due o più scatti in un’unica immagine. Che la destinazione sia poi la stampa o la condivisione poco importa: in ogni caso l’app rende tutto il processo di creazione facile e alla portata di tutti.

Basta avviare PicFrame, selezionare le immagini da unire (fino ad un massimo di 9 per collage) e procedere con l’unione: si potranno poi personalizzare le cornici – con oltre 70 modelli a disposizione – arrotondare gli angoli e modificare lo stile del bordo, consentendo così di adattare lo stile in base alle proprie preferenze.

PicFrame consente di salvare il progetto in corso d’opera e riprenderlo anche successivamente e ovviamente permette di spostare le immagini, ruotarle ed effettuare uno zoom quando necessario, portando così al massimo il livello di personalizzazione di ciascun collage.

Si possono creare immagini in diversi formati – tra i tanti anche i più diffusi 1:1, 3:2, 4:3 e 16:9 – che potranno poi essere esportate anche in alta risoluzione (fino a 3.264 x 3.264 pixel).

L’app esiste già da tempo su iPhone e iPad ma questa versione è stata progettata appositamente per Mac, portando così l’elaborazione delle immagini con le stesse dinamiche a cui si è già abituati ma sui computer della Mela (con supporto anche agli ultimi modelli con TouchBar). Nel caso foste interessati, trovate PicFrame in vendita su Mac App Store al prezzo di 8,99 euro.