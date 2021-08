Dieci serie tv per bambini e ragazzi da vedere su Netflix

Draghi, cavalieri, detective, principesse, bambini curiosi, città misteriose, regni fatati, animali mutanti e tutori cattivissimi. Sono i protagonisti delle dieci serie tv da guardare assieme ai bambini e ai ragazzi su Netflix, selezione da Macitynet.

Ce n’è per tutti i gusti: per gli appassionati di fantasy, per chi ama le storie complicate, per chi è alla ricerca di nuove avventure. E anche per i genitori che si mettono alla ricerca di racconti interessanti, da seguire assieme ai bambini in tv, per un tempo limitato a quello di una puntata, tra i 20 e i 40 minuti.

Tra i tanti titoli disponibili su Netflix e destinati al pubblico dei più piccoli, ecco una piccola selezione di Macitynet di serie tv – non recenti, ma apprezzate dalla critica e dagli spettatori di tutte le età – da non perdere.

Trollhunters

Guillermo del Toro è la mente dietro la serie tv d’animazione fantasy Trollhunters di Dreamworks, disponibile su Netflix. Una trilogia, composta dai tre racconti – I racconti di Arcadia, Tre in mezzo a noi, 3 In mezzo a noi e I maghi – e che si conclude con il film L’ascesa dei titani. Tre storie di mondi pronti a scontrarsi, tre racconti eroici con una narrazione complessa, una grafica curata nei dettagli, una trama mai scontata e colpi di scena che faranno sognare grandi e piccini. Protagonista è James Lake Jr, un adolescente che trova un amuleto misterioso e si ritrova in un regno abitato da troll e altre creature magiche. La sua storia, intrecciata con quella degli altri personaggi immaginati da Del Toro, è raccontata attraverso 52 episodi, rilasciati su Netflix a partire dal 2016 ad oggi.

Hilda

Una fiaba moderna, in cui una ragazzina curiosa dai capelli blu e dalla fervida immaginazione si diverte – e a volte no – con i suoi amici Frida e David, il suo cervolpe Twig, l’elfo Alfur, la sua mamma e tante altre creature misteriose. Questa serie tv animata anno-canadese è tratta dal fumetto di Luke Pearson. Sono disponibili due stagioni, ciascuna composta da 13 episodi disponibili su Netflix.

Dragons: oltre i confini di Berk

Hiccup con Sdentato, Astrid con Tempestosa, ma anche Moccicoso, Gambedipesce, Zannacurva, Muscolone, Testaditufo e Skaracchio sono solo alcuni dei tanti cavalieri, draghi e abitanti di Berk protagonisti di Dragons: Oltre i confini di Berk, la serie tv ispirata al film Dragon Trainer, che collega il primo film (2010) al suo sequel del 2014. Una serie apprezzata dalla critica e dal pubblico, vivace, divertente, che non tradisce le aspettative di chi ha visto il film al cinema.

Una serie di sfortunati eventi

Il Conte Olaf è il perfido tutore di Violet, Klaus e Sunny Baudelaire ed è disposto a ogni cosa pur di derubarli della loro eredità. Le loro vicende sono al centro di questo racconto un po’ dark, un po’ gotico, meravigliosamente strano e buffo. La serie è basata sui romanzi scritti di Lemony Snicket ed è stata creata da Mark Hudis per Netflix ed è difficile non desiderare di vederla tutto d’un fiato.

Scuola di sopravvivenza, avventura interattiva

Aiutare Bear Grylls a sopravvivere e completare le sue missioni nei luoghi più complicati che abbia mai visitato, in qualsiasi condizione meteorologica, con amici o completamente solo. E’ questo il compito di chi guarda la serie tv Scuola di sopravvivenza interattiva. Perfetta per i bambini più avventurosi.

She-ra e le principesse guerriere

Reboot dell’indimenticabile serie tv She-Ra, non delude anche i genitori cresciuti con la grande principessa guerriera. Serie animata statunitense del 2018, marchiata Dreamworks, racconta la storia della rivolta della teenager Adora contro il maligno Hordak. Protagonista, ovviamente, She-Ra e le altre principesse magiche. La trama, piuttosto semplice, è perfetta per essere compresa anche dalle piccole spettatrici un po’ principesse, un po’ guerriere.

Piccoli detective

I gialli non sono una cosa “da grandi”. E lo dimostrano i Piccoli detective: quattro ragazzi brillanti, curiosi, simpatici, che si improvvisano investigatori, e sono pronti a risolvere piccoli misteri ogni giorno sorprendendo gli adulti che li circondano e soprattutto se stessi. Personaggi ben caratterizzati e una trama semplice, rendono la serie tv adatta anche ai bambini in età prescolastica e non annoiano i più grandi.

Kipo

Tre stagioni, trenta episodi per raccontare la storia di Kipo Oak, una ragazza in cerca di suo padre, dopo essere stata costretta a fuggire dal suo cunicolo, una città sotterranea. Si ritrova nel XXIII secolo, ad esplorare un mondo post-apocalittico e a fare i conti con animali mutanti. Ispirata agli anime, questa serie prodotta da Dreamworks, è stata apprezzata per la grafica, per la caratterizzazione e diversità di personaggi e per la colonna sonora.

Il Principe dei draghi

Serie animata statunitense in grafica computerizzata 3d, ambientata in un mondo immaginario, racconta il viaggio dei due fratellastri Callum ed Ezran insieme ad un’elfa di nome Rayla per restituire un uovo appartenente al re dei draghi e impedire lo scontro tra uomini ed elfi. Una storia appassionante con un’ambientazione curata nei dettagli. Su Netflix sono disponibili tre stagioni, per un totale di 27 episodi.

