Dirigente Amazon magnifica gli Echo Buds con indosso gli AirPods

Qualcuno gli dica che sta indossando gli auricolari sbagliati. Questo il suggerimento che avrebbe evitato una figuraccia all’SVP di Amazon, che intervistato sulle nuove Echo Buds, indossava le AirPods di Apple. E’ un po’ come se l’allenatore di una squadra si presentasse ai giornalisti indossando la cravatta di una rivale.

Nella giornata di ieri Amazon ha presentato un ricco catalogo di nuovi hardware, alcuni dei quali saranno disponibili da subito in Italia, mentre per altri non vi è al momento disponibilità per il nostro paese. Tra questi Echo Buds, gli auricolari completamente wireless di Amazon, veri e propri concorrenti di AirPods.

Si tratta del primo tentativo del colosso di entrare in questo mercato già navigato da molti concorrenti, Apple su tutte. L’avventura inizia, però, con il piede sbagliato. Ecco perché. Intervistato sulla nuova periferica, Dave Limp, SVP di Amazon SVP, “ha scelto” di indossare AirPods per la chiacchierata con Bloomberg.

Come ha notato John Paczkowski, Limp ha condotto l’intervista indossando AirPods. Si tratta certamente di una stranezza, di una curiosità o, se vogliamo, di una vera e propria figuraccia.

Il mondo del web non è nuovo a queste situazioni e molto spesso si è visto come i post di celebrità pagate per pubblicizzare smartphone Android, provengano invece da un iPhone. Perfino Samsung ha pubblicizzato i suoi terminali con post provenienti da iPhone. Accadde qualcosa di simile con Microsoft, che pur sponsorizzando la NFL, si ritrovò i commentatori delle partite ad usare iPad.

Questa volta, però, si tratta di una svista davvero abnorme. E’ impossibile che un dirigente Amazon indossi AirPods durante un’intervista in cui sta parlando delle Echo Buds appena presentate. Non sarà la fine del mondo e, probabilmente, l’accaduto non influenzerà la decisione di acquisto, ma è comunque una svista non da poco: promuovere il proprio dispositivo, indossando quello della concorrenza.

Amazon ha annunciato Echo Buds insieme ad altri prodotti della famiglia Echo giusto ieri. Vi invitiamo a leggere questo articolo per scoprire i prodotti presto disponibili in Italia.