Cotto al Dente, una sola app per ricette super fit e allenamenti

C’è un’app per le ricette, e una per allenarsi: e poi c’è “Cotto al Dente” che unisce entrambi i mondi proponendo ogni giorno nuovi contenuti tra ricette per una cucina sana e allenamenti per ogni livello che si possono svolgere anche all’aperto e senza bisogno di alcuna attrezzatura.

L’app si riconosce per l’icona stilizzata di un avocado, dove il nocciolo è fantasiosamente rappresentato da una fiamma. Quella che gli sviluppatori hanno creato è “una vera e propria tribù” dove gli utenti possono ritrovarsi per allenarsi e raggiungere i propri obiettivi accedendo a tantissime ricette in chiave healthy a prova di goloso, facili e veloci da preparare e suddivise per momento della giornata e occasione: è possibile filtrare le ricette per ingrediente o per apporto calorico in modo da adattarla a ciò che si ha in un dato momento in dispensa oppure all’obiettivo che si intende raggiungere dal punto di vista nutrizionale.

L’altra sfaccettatura dell’app come dicevamo riguarda invece gli allenamenti: ce ne sono a centinaia, per veri bomber del fitness, ma anche per allenarsi a casa e restare semplicemente motivati grazie alla condivisione dei risultati con la community. Sono divisi per livello, obiettivi e gruppo muscolare, in modo tale da potersi allenare settimanalmente con schemi sempre nuovi per restare carichi e in forma.

L’app è disponibile sia su iPhone che su Apple Watch, dove è possibile seguire gli allenamenti senza troppe distrazioni, sia per iPad, molto pratica in special modo quando c’è bisogno di consultare una ricetta. C’è anche l’app per iMessage, che include una serie di adesivi a tema da poter condividere attraverso il sistema di messaggistica di Apple.

L’app “Cotto al Dente” è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in trentaseiesima posizione nella categoria “Salute e benessere” su App Store, dove ha ricevuto quasi 300 valutazioni con una media di 4,7 stelle su 5. La versione attuale, la numero 1.8.4, richiede almeno 63 MB di spazio e la versione 12 di iOS e iPadOS per poter essere installata. Per accedere a tutti i contenuti è possibile abbonarsi al prezzo di 6,99 euro al mese oppure 39,99 euro l’anno. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili, dati sull’utilizzo e diagnosi dell’app che non vengono collegate all’identità dell’utente.