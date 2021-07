Loopsie, crea Foto 3D con effetto parallasse su iPhone e Android

Se volete andare oltre le semplici foto e video, provate l’app Loopsie. Progettata per iPhone, permette di realizzare file multimediali d’effetto come foto 3D, video parallesse D3D, immagini a lunga esposizione, scie di luce, Living Photos e molto altro ancora, tutto da una sola applicazione e senza il bisogno di avere chissà quali conoscenze tecniche in materia.

«Basta solo un po’ di creatività» scrivono gli sviluppatori nella descrizione che accompagna la scheda di download dell’app. «I nostri video viventi, le foto 3D e gli effetti fotografici rendono i tuoi video unici e fanno risaltare i tuoi contenuti rispetto alle altre foto e video. Dimentica i vecchi filtri fotografici e i vecchi editor di foto, dai il benvenuto ai nostri nuovi video loop».

Per quanto riguarda le foto tridimensionali, è possibile realizzarne una utilizzando la camera 3D integrata nell’app oppure partendo da una fotografia tradizionale già esistente, magari già presente nel rullino fotografico di iPhone. E’ possibile scegliere tra due diverse modalità, una standard e una con il classico effetto vintage wiggle d3d. L’app può anche realizzare effetti di lunga esposizione in pochi secondi, oppure può “accendere” le luci sulle fotografie catturate con la medesima tecnica per rivelare le scie di luce negli scatti notturni.

L’app include anche una serie di strumenti per catturare i video e montarli direttamente nell’app: per esempio è presente un sistema capace di rimuovere facilmente il tremolio delle mani nei video stabilizzandone la ripresa senza il bisogno di avere con sé un treppiede. L’interfaccia utente inoltre è particolarmente intuitiva e alla portata di tutti: «registrare un Loopsie è facile come fare un selfie» spiegano.

Si possono creare video con loop continuo o con effetto boomerang avanti e indietro: questo effetto prevede che una parte del video venga mantenuta ferma mentre un’altra parte viene riprodotta automaticamente all’infinito. L’effetto “Loopsie” funziona sempre, ma offre i risultati migliori quando sullo sfondo c’è ad esemio una cascata o un corso d’acqua, il fuoco che scoppietta, il mare, il traffico cittadino, un paesaggio ventoso o in generale uno sfondo in movimento.

L’app Loopsie è disponibile per iPhone ed è distribuita gratuitamente su App Store e su Google Play Store. Attualmente c’è la versione 5.22.0 che per poter essere installata richiede circa 230 MB di spazio e almeno la versione 12 di iOS. E’ localizzata anche in lingua italiana e raccoglie una serie di dati, tra cui quelli identificativi e sull’utilizzo dell’app che vengono raccolti e collegati all’identità dell’utente con il preciso scopo di monitorarlo. E’ possibile sbloccare una o più funzionalità sia acquistando il pacchetto completo a 64,99 euro oppure con abbonamenti settimanali, mensili e annuali con prezzi che oscillano tra 6,49 euro e 21,99 euro.