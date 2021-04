Per le cover MagSafe iPhone 12 trapelano nuovi colori

Per gli appassionati Apple che attendono la collezione primavera per rinfrescare il look dei propri dispositivi e proteggerli, nuove fotografie in rete mostrano altri tre colori per le cover MagSafe per iPhone 12 che probabilmente vedremo nell’evento Apple del 20 aprile.

Ricordiamo che nei primissimi giorni di aprile erano emerse le colorazioni attese, mentre solo pochi giorni fa sono apparse sempre in rete le foto delle prime cover che confermano proprio le quattro tinte anticipate. Si tratta di Pistacchio, Capri Blue, Ametista e Melone.

Senza dubbio quattro colori primaverili, ma ora altre fotografie mostrano le cover MagSafe per iPhone 12 in altri tre nuovi colori, che vanno così ad arricchire e completare la gamma attesa in arrivo da Cupertino. Riportiamo in questo articolo alcune delle foto pubblicate dall’utente che si firma Majin Bu. Questa volta però non vengono indicati i possibili nomi ufficiali, così ci limitiamo alla descrizione: giallo scuro, arancio bruciato, che alcuni però interpretano come un rosso stile (PRODUCT)RED, infine un celeste violetto che ricorda la pervinca.

Come già rilevato in precedenza, da qualche anno a questa parte, Apple impiega le stesse tinte sia per le cover per iPhone che per i cinturini di Apple Watch. Per questa ragione molti sono pronti a scommettere che ritroveremo alcune di queste tinte anche nei nuovi cinturini Apple Watch primavera 2021. A questo punto manca solo qualche anticipazione sulle nuove cover Apple per iPhone 12 in pelle, ma non è detto che da qui a martedì 20 aprile qualche altra fuga di notizie trapeli in rete.

Durante l’evento Apple del 20 aprile, il primo keynote di quest’anno, è attesa la presentazione di nuovi iPad Pro 2021 e forse anche di iPad economico e iPad mini, AirTag, il rilascio di iOS 14.5 e altro ancora. Tutto quello che potrebbe arrivare è in questo articolo.