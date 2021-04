Bang & Olufsen Emerge è l’altoparlante che sembra un libro

Bang & Olufsen è noto per i design unici nella sua gamma di apparecchiature audio. Con il suo nuovo prodotto, però, l’azienda vuole estremizzare ancor di più il concetto di originalità, ispirandosi a qualcosa che è già sugli scaffali degli utenti. In collaborazione con l’agenzia di design Layer con sede a Londra, B&O ha creato Beosound Emerge, uno smart speaker sottile che sembra un libro.

Naturalmente, come da tradizione B&O, il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità come rovere, tessuto a maglia e alluminio. Per il design di Beosound Emerge, il fondatore di Layer Benjamin Hubert si è ispirato «Al fattore di forma compatto di un libro» per creare una «struttura sottile e scultorea», come evidenziato da B&O. L’idea era quella di costruire un altoparlante che fosse il più sottile possibile e allo stesso tempo in grado di raccogliere il suono a piena potenza.

L’ingombro ridotto significa anche che Beosound Emerge non occupa molto spazio, rendendolo adatto all’estremità di una libreria o di altre piccole aree. B&O afferma che il design consente di posizionare l’altoparlante in modo che sia “discretamente nascosto”. L’altoparlante non ha uno spessore uniforme, poiché è più stretto nella parte anteriore prima di allargarsi nella parte posteriore.

Con un design ispirato a un libro, Beosound Emerge di Bang & Olufsen è un diffusore straordinariamente sottile e completo. Bang & Olufsen lavorando in collaborazione con Hubert, ha selezionato materiali ispirati al design degli interni. L’opzione Gold Tone premium (più costosa) ha una copertura in rovere con un dorso in tessuto intrecciato e alluminio color oro. C’è anche una versione Black Anthracite con una griglia in alluminio e pannelli laterali in polimero.

Per completare il design da libro, i pannelli laterali dell’altoparlante si avvolgono come una copertina rigida, e l’iconico marchio dell’azienda si trova sul bordo come il titolo in un qualsiasi libro. Hubert ha scelto di mettere controlli touch in primo piano, con opzioni per riproduzione/pausa, cambio brano e accesso rapido a stazioni e playlist. C’è anche il controllo del volume, che richiede un movimento circolare per effettuare il cambio di livello.

Bang & Olufsen afferma che Beosound Emerge ha un design modulare che consente un accesso più facile al modulo di connettività sostituibile che ha debuttato con Beosound. Come quel prodotto, l’azienda spiega che il componente rimovibile ha una potenza di elaborazione sufficiente per accogliere aggiornamenti e nuove funzionalità «per gli anni a venire».

All’interno Bang & Olufsen ha progettato una configurazione del driver “che consente un’esperienza sonora a gamma completa” nonostante il profilo sottile di Beosound Emerge. E’ presente, infatti, un driver midrange da 37 mm posizionato ad angolo, trasmettendo il suono dalla parte anteriore insieme a un tweeter da 14 mm. Un woofer laterale da 100 mm gestisce il tono di fascia bassa, inviandolo dal retro dell’altoparlante. L’azienda spiega che questo layout degli altoparlanti consente all’unità stretta di produrre comunque un suono in grado di riempire la stanza. Inoltre, Beosound Emerge è dotato di una tecnologia di calibrazione del suono che ottimizza il profilo audio generale in base in base a dove lo si posiziona all’interno di una stanza.

Beosound Emerge supporta AirPlay 2 e Chromecast per la connettività wireless. Dispone, inoltre, di microfoni integrati per il controllo vocale tramite Assistente Google. L’azienda prevede di aggiungere la sua tecnologia Beolink per configurazioni multiroom con gli altri modelli di altoparlanti tramite un aggiornamento in arrivo durante l’autunno. Per ora, è possibile impostarlo all’interno di un sistema multi stanza tramite AirPlay 2 o Chromecast. In termini di connettività fisica, c’è una porta Ethernet e un jack combinato line-in/ottico.

Beosound Emerge sarà disponibile online e nei negozi B&O in alcuni mercati europei da oggi, con un lancio globale previsto per questo autunno. La versione Gold Tone costa 749 euro, mentre il modello Black Anthracite costa 599 euro.

