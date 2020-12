La magia di Wolfwalkers – Il popolo dei lupi è arrivata su Apple TV+

Se Wolfwalkers fosse un libro sarebbe un libro pop-up, di quelli preziosi, con pagine magiche da maneggiare con cautela e da conservare per tutta la vita, perchè incantano grandi e piccini: Wolfwalkers però è un film d’animazione, di quelli che non si dimenticano: un vero e proprio mondo in cui immergersi, un’esperienza visiva per tutta la famiglia, già disponibile sul servizio in abbonamento Apple TV+.

Il film, firmato Tomm Moore e Ross Stewart, intitolato “Wolfwalkers – Il popolo dei lupi” è un racconto fantasy, poetico e appassionante, con colori, disegni, una colonna sonora che fanno arrossire tanti altri lungometraggi d’animazione.

Un film che può essere definito il “regalo di Natale” di Apple TV+ per i suoi abbonati, forse anche più dello speciale con la inarrivabile Mariah Carey.

Protagonista del film d’animazione è Robyn, una giovane apprendista cacciatrice, che si reca in Irlanda con suo padre per eliminare gli ultimi, tenuti, esemplari di lupo. Ma tutto cambia quando fa amicizia con un’altra giovane, Mebh, uno spirito libero di una misteriosa tribù che di notte, si dice, si trasforma in lupo.

La storia prende forma su uno sfondo incredibilmente curato, realizzato con le tecniche più tradizionali che ormai sono state spodestate dalla computer grafica nella maggior parte delle produzioni.

Il film, per tutta la famiglia, è diretto da Tomm Moore e Ross Stewart, che per la ricerca stilistica e la passione si sono messi sulle orme di Miyazaki.

Il cartone animato è stato prodotto dalla Cartoon Saloon e Dentsu Entertainment USA. Apple ne ha acquisito i diritti nel 2018 e il lungometraggio è stato poi presentato al Toronto International Film Festival il 12 settembre 2020.

“Wolfwalkers – Il popolo dei lupi” è disponibile dall’11 dicembre 2020 su Apple TV+.

