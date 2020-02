Crossy Road Castle è l’ultimo gioco disponibile su Apple Arcade

Ricorderete sicuramente del vecchio e caro Crossy Road. Arriva adesso quello che potrebbe essere considerato il sequel a tutti gli effetti. Prende il nome di Crossy Road Castle, ed è un platform a scorrimento orizzontale, disponibile su Apple Arcade. Da giocare da soli o in compagnia.

A livello visivo il titolo sarà certamente familiare a tutti, con la consueta grafica cartoon in stile pixel. Questa volta, però, il gameplay è più tradizionale, e si estende in orizzontale e in verticale e non ha la stessa visuale isometrica come il classico Crossy Road. Lo scopo è quello di guidare il protagonista di gioco per i livelli pieni zeppi di monete da raccogliere e nemici da evitare, cercando di resistere a schermo quanto più tempo possibile, nel tentativo di avanzare livello dopo livello. Il giocatore avrà a disposizione tre cuori, che si perderanno ad ogni impatto con il nemico.

E’ possibile giocare in compagnia, quindi pensato come gioco arcade cooperativo, ma si potrà giocare anche in solitaria. Sono sufficienti diversi controller per potersi unire alla scorribanda, così da poter meglio collezionare quanti più oggetti possibile, sbloccando tutti i personaggi presenti.

I livelli e le variazioni presenti all’interno dello stage sono generati gradualmente, così che le avventure nella torre saranno sempre diverse. Peraltro, man mano che si tenterà di battere i propri record, l’utente otterrà nuovi contenuti, con l’aggiunta continua di nuove torri e personaggi.