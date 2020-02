Sticker Maker Studio, l’app per creare gli Sticker per le app di messaggistica

Avete presente tutti quegli Sticker che potete inviare tramite iMessage, Telegram e simili? Se esistono vuol dire che c’è qualcuno che li ha creati ma sappiate che potete farli anche voi partendo da una semplice fotografia e senza avere alcuna esperienza con i programmi di fotoritocco.

Come? Vi basterà scaricare l’app Sticker Maker Studio sul vostro iPhone o sull’iPad. A quel punto non dovrete far altro che creare una nuova collezione, aggiungere le fotografie che volete trasformare in sticker dalla galleria o scattandole direttamente con la fotocamera del dispositivo.

Attraverso lo strumento messo a disposizione dell’app poi potrete ritagliare il soggetto in modo da rimuovere il superfluo: vi basterà scontornarlo trascinando il dito sullo schermo e potrete ripetere l’operazione fino a che il risultato non sia di vostro gradimento. Tra l’altro nel trascinamento sarà mostrato uno zoom del punto di ritaglio in un angolo dello schermo, in modo tale da rendere l’intero processo quanto più preciso possibile.

Nel momento in cui il ritaglio sarà stato completato, a quel punto basterà salvare il tutto ed esportarlo come file PNG oppure WEBP, per poi importarlo all’interno delle applicazioni di messaggistica, come appunto iMessage di Apple, Whatsapp e Telegram.

Non c’è alcun limite al numero di sticker che si possono creare ed aggiungere all’interno di una singola collezione, né l’utente sarà limitato nel numero di pacchetti costruibili attraverso l’app.

Sticker Maker Studio è sviluppata da Tamara Vardanyan ed è attualmente disponibile nella versione 1.5.9. E’ localizzata in diverse lingue, italiano compreso, e richiede almeno la versione 10.0 di iOS.

Come dicevamo è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Al momento dell’installazione occuperà poco più di 35 MB sulla memoria del dispositivo.