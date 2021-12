Android 12 Go Edition punta su velocità e privacy

Mentre la distribuzione di Android 12 procede tra gli infiniti marchi e terminali del robottino verde, Google annuncia il nuovo sistema operativo Android 12 Go Edition destinato agli smartphone economici del 2022. Big G rivela che il sistema renderà i dispositivi di questa categoria fino al 30% più veloci e reattivi, un miglioramento sensibile che va ad aggiungersi al miglioramento delle prestazioni del 20% già apportato con il precedente Android 11 Go Edition.

Una GIF che riportiamo in questo articolo mostra il miglioramento nella velocità di risposta e delle animazioni tra Android Go Edition versione 11 a confronto con il nuovo Android 12 Go Edition. Tenendo presente il risicato spazio di archiviazione e le specifiche tecniche limitate nei terminali di questa fascia di prezzo, Google ha integrato diversi strumenti per tenere sotto controllo archiviazione ed efficienza energetica. Le app che l’utente non usa spesso vengono ibernate per contenere sia lo spazio disponibile che la carica della batteria.

Quando l’archiviazione mostra la corda è possibile usare Files Go per cancellare qualcosa e recuperarlo entro 30 giorni, invece con la funzione Nearby Share potenziata è possibile trasferire al volo le app tra diversi dispositivi. La nuova dashboard dedicata alla privacy di Android 12 viene ereditata anche da Go Edition e ne costituisce una delle novità più importanti.

Da questo centro di controllo per la privacy l’utente può controllare e gestire tutti i permessi relativi alle app, revocandoli quando ritiene opportuno. L’accesso delle app a videocamera e microfono risulta molto più visibile grazie agli indicatori della privacy visualizzati nella barra di stato, come mostra un’altra GIF di Google che riportiamo in questo articolo. Per chi non vuole essere tracciato ora è possibile limitare l’accesso delle app esclusivamente alla posizione approssimativa invece di quella reale.

Google ha dichiarato che oltre 200 milioni di persone nel mondo usano un dispositivo Android Go Edition: la nuova versione 12 e i primi terminali che la sfruttano arrivano nel 2022.

Google sta cercando ingegneri software per creare un sistema operativo per nuovi dispositivi di realtà aumentata.