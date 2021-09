Da Apple alcuni suggerimenti per evitare la rottura dei display sui MacBook

Alcune settimane addietro sono circolate segnalazioni da parte di alcuni utenti che riferiscono di crepe nello schermo dopo un normale utilizzo del computer, un problema che si sarebbe verificato sia ad utenti di MacBook Air M1, sia utenti di MacBook Pro M1.

Come abbiamo spiegato qui, sulla questione ci sono due thread sia sul sito di supporto Apple, sia su Reddit, con utenti che segnalano che le rotture si verificano quando aprono o chiudono il coperchio, o che il problema semplicemente si presenta la quando aprono il coperchio per usare la macchina.

Per esperienza diretta, problemi di questo tipo si presentano quando qualcosa va a finire tra lo schermo e la tastiera (abbiamo visto diversi casi di display di notebook rotti per via di detriti piccolio e grandi che fanno a finire tra tastiera e schermo).

Un nuovo documento di supporto sul sito Apple, sembra rispondere indirettamente alla questione suggerendo di non utilizzare coperture per il supporto palmare o per i tasti su notebook Mac con display Retina. “Se vengono lasciati dei materiali appoggiati sulla scocca superiore (area della tastiera e del supporto palmare)” – spiega la Casa di Cupertino “il display potrebbe danneggiarsi quando lo chiudi”. E ancora: “Per ottenere il design sottile dei notebook Mac con display Retina, lo spazio tra il display e la scocca superiore è progettato con valori di tolleranza ridotti. Non è pertanto possibile utilizzare coperture per il supporto palmare o per i tasti, poiché l’aumento di spessore potrebbe interferire con la posizione prevista per il display quando il computer è chiuso”.