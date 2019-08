Settimana Huawei su Amazon con sconti fino al 61% tra smartphone, smartwatch, router, tablet e portatili

Huawei non produce solo smartphone ma una vasta gamma di servizi e di prodotti tra cui Tablet e portatili ma anche i diffusissimi router 4G da portare sempre in tasca, gli smartwatch con lunghissima durata della batterie e apprezzate smart band.

Nelle offerte Amazon di questa settimana troviamo tanti di questi prodotti a cominciare dagli smartphone con una dotazione di ripresa fotografica ai massimi livelli.

Vi segnaliamo in questo elenco i prodotti con i maggiori sconti e solamente in alcuni varianti di finitura. Cliccando sui link trovate ulteriori opzioni di acquisto.

N.B. Le offerte sono a tempo limitato.

Huawei Mate 20 Pro (Twilight) più Cover Originale, Telefono con 128 GB, Display Oled 6.39″ QHD+, Processore Octa Core dinamico con Intelligenza Artificiale [Versione Italiana] In offerta a 499,90 euro Click qui per approfondire

Huawei Y5 2019 (Blu) più cover trasparente, Telefono con 16 GB, Display 5.71″ HD+, Processore Quad Core [Versione Italiana] In offerta a 129,90 euro Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Breathing Crystal) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, CPU Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x [Italia] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 799,90 euro Click qui per approfondire

Huawei Mate20 X 5G (Green) Smartphone + Speaker Bluetooth, 8GB RAM, Memoria 256GB, Display 7.2” OLED FHD+, Processore Kirin 980, Tripla Fotocamera 40+20+8MP [Italia] In offerta a 979 euro Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro 16,4 cm (6.47″) 8 GB 128 GB Dual SIM ibrida 4G Blu 4200 mAh In offerta a 689 euro Click qui per approfondire

HUAWEI Watch 2 Smartwatch, 4 GB Rom, Android Wear, Bluetooth, WiFi, Monitoraggio della frequenza cardiaca, Grigio (Concrete Grey) In offerta a 129,90 euro sconto 59% Click qui per approfondire

HUAWEI Band 2 PRO Smartwatch, Display da 0.91″, Nero In offerta a 39 euro sconto 61% Click qui per approfondire

HUAWEI Band 3 Pro Braccialetto di attività, GPS Integrato, Amoled Tocuhscreen, Unisex adulto, Nero (Obsidian Black) – In offerta a 69,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Huawei Watch GT Orologio con Autonomia della Batteria fino a 2 Settimane, Impermeabile 5 ATM, GPS, TruSeen 3.0 Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, Smartwatch, 1.39″ Touchscreen, Nero In offerta a 143,99 euro sconto 28% Click qui per approfondire

Huawei Watch 2 Smartwatch, 4G/LTE, 4 GB Rom, Wear OS by Google, Bluetooth, WiFi, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, Nero (Carbon Black) In offerta a 217,67 euro sconto 46% Click qui per approfondire

Huawei E5573Cs-322 Router WiFi da 150 MBps 4G LTE, Light In offerta a 47 euro sconto 22% Click qui per approfondire

Huawei E5577Cs-321 Mobile Router Hotspot Portatile, WiFi da 150 MBps 4G LTE, Pro, Nero In offerta a 73,94 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Huawei E5785Lh-22c Router Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, 300 Mbps, 4G LTE, Light In offerta a 84 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Huawei Mediapad T3 10 Tablet 4G LTE, CPU Quad Core A53 1.4GHz, 2 GB RAM, 16 GB, Display da 10 Pollici, Grigio (Space Gray) In offerta a 139,99 euro sconto 44% Click qui per approfondire

Huawei Matebook D, Processore Intel Core i5-8250U, 2.4 GHz, RAM 8 GB DDR3, SSD 256 GB, Display 14″ Full HD, Dolby Atmos, Windows 10 [Layout Italiano] In offerta a 649,99 euro sconto 28% Click qui per approfondire

Huawei MateBook 13 Notebook, Full HD 13”, Intel Core i5-8265U, Sensore Impronte, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Intel HD Graphics 620, Dolby Atmos, Windows 10 Home, Grigio In offerta a 749,99 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Huawei MateBook X Pro, Notebook Intel Core i7-8550U, Scheda Grafica Dedicata GeForce MX150, 8 GB di RAM, SSD Interno da 512 GB, Schermo 13.9 “, LTPS Touch Screen[Layout Italiano] In offerta a 1399,99 euro sconto 18% Click qui per approfondire

