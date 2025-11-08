iOS 26.1, come eliminare la fastidiosa vibrazione a inizio e fine chiamata su iPhone

Quando il destinatario risponde alla chiamata in corso oppure riaggancia, iPhone emette una vibrazione che se installate iOS 26.1 potete disattivare.

A cosa serve il feedback aptico sul Telefono

In realtà questa funzione è particolarmente utile perché vi permette di capire quando la connessione inizia oppure termina senza dover guardare lo schermo. Immaginate di essere alla guida, o semplicemente di aver avviato una telefonata e avvicinato l’iPhone all’orecchio: dopo pochi secondi inizierete ad ascoltare i classici “tuuu” degli squilli, e questo fino a quando l’altra persona non alzerà la cornetta.

Ora, se non state facendo nient’altro, la vibrazione emessa da iPhone potrebbe avere poca importanza; ma se invece state parlando con qualcuno nelle vicinanze in attesa che la connessione venga stabilita, allora sapere quando il destinatario è in ascolto potrebbe essere molto utile, sia per mantenere la privacy della chiacchierata in corso, sia per capire quando si può effettivamente cominciare a parlare con la persona dall’altra parte del telefono.

È proprio per questo motivo che Apple fa vibrare leggermente il telefono: così potete conoscere il momento esatto in cui l’interlocutore inizia ad ascoltarvi, anche se non state guardando il telefono. E allo stesso modo se state parlando al telefono, la vibrazione vi farà capire al volo che l’interlocutore non vi sta più ascoltando (magari semplicemente perché è caduta la linea) senza correre il rischio di “parlare al vento”.

Come disattivare il feedback aptico per le telefonate con iPhone

Se siete tra quelli a cui invece non interessa sapere quando si attiva la connessione o si chiude la chiamata, ma anzi la vibrazione vi risulta perfino fastidiosa, allora sappiate che potete disattivarla: l’aggiornamento di iOS 26.1 infatti aggiunge proprio un interruttore per controllare questo aspetto. Se vi interessa, fate quindi così:

Aprite l’app Impostazioni ;

; scorrete in fondo e cliccate su App ;

; scorrete ancora in basso fino a raggiungere la scheda Telefono ;

; in basso, nella sezione Chiamate , spegnete l’interruttore alla voce Feedback aptici.

D’ora in avanti la vibrazione non vi disturberà più, nè all’avvio nè alla chiusura delle telefonate.

Altro sui feedback aptici di Apple

I feedback aptici non solo soltanto qui, ma in diverse funzioni del telefono, oltre che in fase di studio per nuove e future funzioni AR.

Per quelli già esistenti ad esempio potete attivarli/disattivarli durante la digitazione con la tastiera oppure, se avete un Apple Watch, per conoscere l’ora senza guardare l’orologio. E ovviamente è collegato a tutte le notifiche.

Quella del feedback aptico è una vera e propria fenomenologia iniziata con iOS 16 e di cui trovate un interessante approfondimento qui.

