Holobox porta gli ologrammi tra di noi a MWC24

Nell’ambito del MWC24 a Barcellona Holoconnects mostra Holobox, display 3D in grado di catturare l’attenzione dei visitatori con coinvolgenti animazioni olografiche senza ausilio di occhiali 3D e dispositivi da indossare.

Holoconnects è una società dei Paesi Bassi che si è specializzata nel campo delle “illusioni olografiche” e degli ologrammi e, con la collaborazione di vari distributori nel mondo, offre “esperienze olografiche” su scala internazionale. Gli Holobox sono presentati come in grado di “rivoluzionare” la comunicazione creando esperienze immersive e interattive con un coinvolgimento e un impatto impareggiabile.

Il display (antiriflesso) è LCD da 86″ con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel), integra speaker Hi-Fi frontali di qualità (2 da 80W), e vanta 20 punti multitouch che consentono all’utente di interagire con il tocco. Sulla parte posteriore troviamo: 2 porte HDMI, una USB, un jack da 6,3mm, una porta LAN e luci dimmerabili.

È possibile registrare gli ologrammi in uno studio messo a disposizione dall’azienda, con l’aiuto di white screen, luci da studio e videocamere, coadiuvati da content creator specializzati nella creazione di immagini adatte per lo sfruttamento come ologrammi.

È possibile sfruttare collegamenti live con risoluzione 4K, permettendo di trasmettere le immagini in diretta su Holobox, funzionalità utili per eventi dal vivo, strutture ricettive, scopi didattici, soluzioni di telemedicina, keynote con oratori, eventi e così via. È possibile offrire un approccio interattivo al pubblico, con funzioni e giochi che facilitano l’interattività con il pubblico e i passanti.

Sfruttando contenuti pre-registrati, è possibile avere il controllo dei video olografici; le registrazioni possono essere fatte su uno sfondo bianco in uno studio o presso la sede del proprietario del dispositivo. Durante i video olografici di presentazione è possibile mostrare messaggi, prodotti, anche in 3D, testi, codici QR e altro ancora.

Gli Holobox possono essere sfruttati per riprodurre persone e oggetti a grandezza naturale, anche in ambienti molto illuminati quali ad esempio negozi, stand fieristici, centri commerciali e reception.

Holobox è largo 140cm, altro 206cm e pesa 250kg. Una variante più piccola (Holobox mini) misura 616 x 330 x 235 mm, monta un display da 21,5″ (1.920 x 1.080 pixel), pesa 14kg ed è disponibile nei colori bianco e nero (il colore esterno del box).

Il sistema è disponibile per l’acquisto in vista di installazioni permanenti ma anche a noleggio per periodi brevi o lunghi. Per conoscere i prezzi bisogna compilare un modulo sul sito del produttore.

Altro dal MWC24

