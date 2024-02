Tesla Cybertruck mostra la forza del suo vetro blindato

In un recente tentativo di furto in California, Cybertruck di Tesla ha dimostrato la resistenza del suo vetro blindato, oltre che dei sistemi di sicurezza avanzati. Le foto diffuse in rete del prima e dopo incidente, oltre che le riprese delle telecamere di sorveglianza, mostrano la resistenza del veicolo e la sua capacità di resistere anche a tentativi di effrazione.

Tesla Cybertruck, progettato con un vetro blindato a più strati, è stato sottoposto a un test di sicurezza in situazione reale, un tentativo da parte di aggressori di entrare nel veicolo. Le foto del dopo incidente diffuse in rete da cissecurity hanno mostrato danni minimi, evidenziando la capacità del vetro di resistere a impatti significativi senza frantumarsi.

Inoltre, le riprese delle telecamere di sorveglianza integrate in Cybertruck, offrono una visione dell’efficienza del sistema di sicurezza del veicolo. Durante l’attacco, le telecamere attivate dal movimento hanno registrato il tentativo di effrazione, fornendo prove chiare delle capacità difensive di Cybertruck.

Secondo la fonte, l’incidente testimonia la filosofia di design di Cybertruck, che fonde estetica e sicurezza. Il vetro blindato, pur offrendo un aspetto elegante, serve principalmente a proteggere gli occupanti del veicolo e a scoraggiare attività criminali. Il sistema di camere CCTV aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, monitorando l’ambiente circostante del veicolo e registrando eventuali attività.

Le prestazioni di Cybertruck in questa inaspettata prova di sicurezza sembrano stabilire un nuovo punto di riferimento per la sicurezza nel settore. Con l’aumento dei casi di effrazione dei veicoli nelle aree urbane statunitensi, evidenzia la fonte, diventa sempre più evidente la necessità di caratteristiche di sicurezza avanzate.

Per questo e anche per altre caratteristiche Cybertruck sembra porsi come punto di riferimento nel settore automobilistico, in grado probabilmente di influenzare futuri design di altre vetture concorrenti.

