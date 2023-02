L’aggiornamento a macOS Big Sur 11.7.4 vi restituisce i Favicon

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.7.4, update minore per macOS Big Sur disponibile per quanti non sono ancora passati/non possono passare a macOS Monterey o macOS Ventura.

Apple spiega che l’update in questione “fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Questo aggiornamento risolve – tra le altre cose – un problema che impediva di visualizzare le favicon nei preferiti di Safari (gli spazi con le icone apparivano come vuoti).

macOS Big Sur 11.7.4 integra vari fix legati alla sicurezza che consentono di sanare alcune vulnerabilità ed è pertanto consigliabile installare le patch prima possibile.

Se non volete ancora installare macOS Ventura, potete scaricare questo l’laggiornamento aprendo le Preferenze di Sistema e selezionando “Aggiornamento software”: da qui è possibile installare il nuovo macOS Ventura, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando dalla finestra in questione la voce “Ulteriori informazioni” e installando l’update a Big Sur.

A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.