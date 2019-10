Disponibile Nisus Writer Express 4, pronto per macOS Catalina

Nisus Writer è uno storico e potente word processor professionale, sul mercato da 30 anni, creato dagli sviluppatori indipendenti di Nisus Software, software house californiana.

L’applicazione integra avanzate funzionalità per l’editing dei testi, supporta il salvataggio su iCloud, il salvataggio automatico in background (una funzione di sistema che effettua il salvataggio durante le pause dal lavoro e, in caso di lavoro continuo, salva ogni 5 minuti) e il versioning (la registrazione automatica della cronologia di un documento mentre si crea e si apportano modifiche). Il programma è multilingua (italiano compreso), offre potenti funzioni cerca e sostituisci, tool per creare in modo semplice stili, strumenti di selezione multipla, per creare commenti con funzioni collaborative, mail merge (la “stampa unione” per creare lettere tipo da indirizzare a più destinatari) e il supporto nativo all’RTF (formato riconosciuto sostanzialmente da qualsiasi programma di videoscrittura).

Gli sviluppatori hanno rilasciato Nisus Writer Express 4, aggiornamento della versione meno costosa del word processor (priva di alcune funzioni avanzate rispetto all’altra). Tra le novità della release 4, la possibilità di aprire l’applicazione a tutto schermo, il focus-mode (per concentrarsi su linee e paragrafi sui quali si sta effettivamente lavorando), lo scrolling tipo macchina da scrivere, la riprogettazione di palette e interfaccia utente, la sincronizzazione con il cloud per quasi tutte le impostazioni, l’aggiornamento delle icone con il supporto per i display Retina, centinaia di piccole altre migliorie e fix vari.

Le nuove funzionalità di aggiungono a quelle già esistenti. L’applicazione supporta il controllo ortografico in più lingue (italiano compreso), offre funzionalità per il conteggio delle parole, funzioni “Cerca e sostituisci”, permette di gestire stili e vari formati di file (PDF, .DOC e .DOCX di Word ed RTF) leggibili da qualsiasi word processor.

Nisus Writer Express 4 richiede macOS 10.11 o seguenti ed è compatibile con macOS 10.15 Catalina. L’applicazione è venduta 28,99 euro sul Mac App Store. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare la versione dimostrativa funzionante per 15 giorni.