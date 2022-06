In macOS Ventura Informazioni su questo Mac è tutto nuovo

Tra le novità di macOS Ventura – futura versione del sistema operativo per Mac nel momento in cui scriviamo disponibile come release preliminare solo per gli sviluppatori – c’è una nuova finestra “Informazioni su questo Mac”, funzione che mostra un identikit del computer in una piccola finestra che riassume modello, anno di produzione, numero di serie e versione del sistema operativo installato.

Informazioni su questo Mac è da sempre disponibile all’interno del menu Apple contrassegnato con il logo della Mela morsicata, visibile nell’angolo in alto a sinistra del nella barra dei menu, la prima voce in alto.

In macOS Ventura, aprendo Informazioni su questo Mac, appare una finestra un po’ diversa dalle precedenti, con una schermata che mette in evidenza il tipo di computer e non tanto la versione del sistema operativo. Come sempre da questa finestra è possibile richiamare il “Resoconto di sistema”, voce che ora diventa genericamente “Ulteriori informazioni”.

Facendo click su quest’ultimo pulsante vediamo una seconda novità: vengono richiamate le Impostazioni di Sistema (quelle che in precedenza erano le Preferenze di Sistema) e da qui visualizzare dettagli quali la copertura della garanzia, la versione del sistema operativo, impostazioni sullo schermo e così via. Da qui possiamo richiamare il tradizionale “Resoconto di Sistema” con informazioni dettagliate su vari aspetti hardware e software.

Nei prossimi giorni esamineremo in dettaglio le varie novità. Come accennato la beta è già disponibile per gli sviluppatori e a luglio dovrebbe arrivare la versione per i beta tester. La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito.

Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il link da seguire sul nostro sito per le novità di macOS Ventura è questo. Invece tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riepilogate in questo articolo di macitynet.