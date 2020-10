DxO PhotoLab 4, il software per lo sviluppo fotografico per Mac e PC ora sfrutta anche l’IA

DxO ha presentato DxO PhotoLab 4, importante aggiornamento del software di sviluppo e foto-editing. L’ultima versione di PhotoLab vanta “DeepPRIME”, una tecnologia di demosaicing e denoising che sfrutta l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

Gli sviluppatori hanno inoltre integrato una nuova interfaccia dinamica denominata “DxO Smart Workspace”, migliorato la gestione della libreria fotografica con una funzionalità che permette di rinominare i file in batch (elaborando gruppi di file), semplificato il flusso di lavoro con un nuovo tool Storia per l’editing denominato “DxO Advanced History” e la possibilità di copiare selettivamente e incollare specifiche impostazioni. Infine, una funzionalità denominata “DxO Instant Watermarking” consente di applicare un Watermark, ovvero una firma digitale sulle foto.

Stando a quanto riferisce lo sviluppatore, DeepPRIME è indicata come il frutto di anni di lavoro nell’analisi delle immagini, una tecnologia di intelligenza artificiale all’avanguardia che migliora i meccanismi di riduzione del rumore digitale offrendo al contempo un più efficace algoritmo di demosaicizzazione. Il risultato, promette lo sviluppatore, “è a dir poco spettacolare”, in particolar modo per le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione che richiedono lo schiarimento di determinate aree o con le foto scattate con fotocamere di vecchia generazione.

Per la riduzione del rumore e per la demosaicizzazione delle immagini RAW, l’intelligenza artificiale di DxO DeepPRIME è stata addestrata sfruttando miliardi di immagini-campione. DxO è attiva da anni nel settore delle fotografie ed è nota al grande pubblico per il sito dxomark.com dove è possibile trovare una vastissima selezione di test su sensori, fotocamere e smartphone. Nel corso di una presentazione per la stampa sono stati sfruttati scatti realizzati in condizioni di scarsa illuminazione per dimostrare la superiorità degli algoritmi di DxOrispetto a quelli della concorrenza, in questo caso Lightroom Classic 2020 e Capture One (i file usati per le dimostrazioni sono liberamente scaricabili dal sito delio sviluppatore per chi vuole fare prove in proprio).

Fino al 19 novembre l’edizione Essential di DxO PhotoLab 4 è venduta 99 € invece di 129 €; l’edizione Elite è proposta fino alla stessa data a 149€ invece di 199 €. L’algoritmo DeepPRIME e altre funzioni avanzate sono incluse sono nella release più costosa. Gli utenti di versioni precedente possono eseguire l’aggiornamento con uno sconto. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa.