iOS 14 “dimentica” le app di terze parti da usare per default se si aggiornano le app

Tra le novità di iOS 14, la possibilità di cambiare l’app per l’email o per il browser web di default su iPhone, iPad o iPod touch. Con iOS 14 è possibile scegliere quale app aprire quando si clicca sul link di un sito web o su un indirizzo email, a condizione che l’app desiderata supporti questa funzione.

Per cambiare il browser web di default basta andare su Impostazioni, scorrere fino a trovare l’app di terze parti, toccare l’app, poi tocccare la voce “App per il browser di default” e seleziona il browser web desiderato per impostarlo come app di default. Un segno di spunta dovrebbe comparire accanto al browser per confermare che si tratta dell’app di default.

Simile il discorso per cambiare l’app da usare per default per la gestione delle mail: basta andare in Impostazioni, scorrere fino a trovare l’app di terze parti, tocca l’app, poi toccare la voce “App per l’email di default”, selezionare il client da impostarla come app di default per la gestione della posta.

È tutto interessante ma un bug in iOS 14 a quanto pare ripristina le app di default sul telefono (quelle di Apple) dopo eventuali aggiornamenti delle app di terze parti. L’utente David Clarke su Twitter riferisce di avere provato ad aggiornare l’app di Gmail e dopo l’aggiornamento di IOS, il sistema operativo ha impostato di nuovo l’app Mail di Apple come app di default per la gestione della posta. Dopo l’aggiornamento di iOS è dunque necessario reimpostare Gmail come client di default.

It seems that every time an email or browser app is updated on iOS 14, it resets the default settings. — David Clarke (@DCOneFourSeven) October 21, 2020

È un bug che Apple risolverà probabilmente con i prossimi aggioramenti di iOS 14. Nel frattempo alcuni utenti suggeriscono di eliminare l’app Mail per risolvere il problema. In questo modo, il sistema non potrà riassociare Mail come client di default da usare per le mail, anche dopo gli aggiornamenti di app di terze parti. Se volete impostare Mail di iOS come app per l’email di default, ma l’avete precedentemente eliminata, bisogna ripristinarla: basta aprire l’App Store, cercare Mail, poi toccare il pulsante “Ripristina”; si attendi il ripristino dell’app e poi si può aprire dalla schermata Home. Basta seguire i passaggi riportati sopra per impostare Mail di iOS come app per l’email di default.