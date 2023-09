Engwe sconta le sue migliori bici elettriche, una sembra una moto

Se siete alla ricerca di una bicicletta elettrica per affrontare le giornate lavorative, e non solo, sappiate che Engwe ha delle offerte impossibili. Le sue bici migliori in offerta sono davvero. potenti e una tra queste è praticamente uno scooter.

La prima offerta che vi segnaliamo è sulla ENGWE M20. Più che una bici è un vero e proprio scooter elettrico. Anzitutto, propone ruote con diametro da 20 pollici e un battistrada di 4 pollici, che vi consentirà di percorrere qualsiasi tipologia di manto stradale. Si tratta di uno pneumatico di categoria “fat” che promettono una maggiore aderenza.

E’ ancher una delle bici più comode in assoluto, perché il sellino è di forma rettangolare, quindi molto più ampio, simile per l’appunto a quello di uno scooter. Il motore da 750 Watt, con picco di 1.000 Watt, che può far viaggiare fino ad una velocità massima di 45 chilometri orari, ben al di sopra del limite di 25 km/h imposto dalla legge italiana per quanto concerne la categoria delle biciclette elettriche e con relative limitazioni d’uso che dovete rispettare.

Essendo elettrica è silenziosissima: la scheda tecnica parla di un rumore massimo di 30 dB, che è veramente poco se consideriamo che il respiro si attesta intorno ai 10-20 dB mentre il rombo di una moto si aggira sui 70-100 dB.

Il resto non è da buttar via, anzi: ENGWE M20 monta freni a disco su entrambe le ruote, doppie sospensioni idrauliche sull’anteriore e una al posteriore in zona sottosella, telaio in alluminio e cambio Shimano a 7 marce.

Per quanto riguarda le misure, è lunga 167 centimetri mentre l’altezza sella è di 80 cm dal suolo, il manubrio invece arriva a 114 centimetri.

La promozione

La versione con batteria singola costa solo 1249 euro, mentre quella con doppia batteria, che consente di spingervi oltre 150 km costa 1449 euro.

È possibile ottenere un ulteriore sconto di 50 euro applicando il coupon GBBike50.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

ENGWE EP-2 Pro

ENGWE EP-2 Pro Electric Bike è una bici elettrica di fascia certamente alta, grazie al suo un motore potente da 750W (con un picco di 960W), pneumatici all-terrain da 20 x 4.0 pollici e un telaio pieghevole in lega a 3 passaggi.

A livello di autonomia monta una batteria al litio rimovibile da 48V 13Ah garantisce un’autonomia impressionante: fino a 75 miglia in modalità assistita al pedale.

Questo significa che potete fare lunghe escursioni o semplici spostamenti quotidiani senza preoccuparvi di ricaricare la batteria. A differenza del modello che sembra uno scooter, questa presenta un telaio pieghevole in lega, quindi più comoda da “parcheggiare” all’interno di casa.

Nonostante la sua struttura compatta, la bici è progettata per accogliere ciclisti con un’altezza compresa tra 1,6 e 1,89 metri, con una capacità di carico massima di 140 kg.

Inoltre, con il sistema di frenata meccanica Tektro e il sistema a 7 velocità, avrete sempre il controllo completo della vostra corsa.

Questa e-bike rappresenta un investimento per chi cerca un mezzo di trasporto ecologico, efficiente e all’avanguardia, al momento si acquista in offerta a 999 euro.

È possibile ottenere un ulteriore sconto di 50 euro applicando il coupon GBBike50.

Engwe Engine Pro

Ultima, ma non certamente per importanza, il modello Engine Pro, con motore da 750W, con 1000 W di picco, in grado di raggiungere i 40 km orari, anche grazie al cambio a 8 velocità.

Al suo interno una batteria da 48V 16 Ah, mentre i pneumatici sono di tipo fat, da 20 pollici x4, in grado di far superare alla bici anche i terreni più estremi, come ad esempio strade ghiacciate o addirittura la sabbia.

A livello di sicurezza monta freni idraulici, indispensabili per una bici in grado di raggiungere queste velocità, in grado di assicurare un’ottima resistenza nel tempo.

Ha un display LCD a colori sul manubrio che fornisce tutti i principali dati sulla marcia, come la velocità i chilometri percorsi e la modalità di marcia selezionata.

Anche in questo caso la bici ha un telaio pieghevole, in grado di essere dunque “parcheggiata” anche in casa, senza occupare troppo spazio.

Al momento, si trova in offerta a 1479 euro direttamente a questo indirizzo.

È possibile ottenere un ulteriore sconto di 50 euro applicando il coupon GBBike50.