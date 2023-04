Sony presenta la gamma di TV BRAVIA XR 2023

Sony Europe ha aperto i pre-ordini per quasi tutta la nuova gamma di televisori BRAVIA 2023. Tra i cinque modelli disponibili in pre-ordine ci sono X95L Mini LED e A80L OLED, che sono tra i modelli più attesi.

La gamma BRAVIA XR 2023 comprende tre modelli di punta: X95L Mini LED, X90L Full Array LED e A80L OLED. Tutti questi modelli sono dotati di funzioni avanzate che offrono un’esperienza audiovisiva di alta qualità per i cinefili, gli appassionati di sport e i gamer, soprattutto se affiancate a Playstation 5. Inoltre, presentati anche i nuovi modelli X85L Full Array LED e X75WL LED, che offrono opzioni a prezzi più accessibili.

I TV BRAVIA XR 2023 sono dotati del Cognitive Processor XR che utilizza la tecnologia XR Clear Image per ottimizzare la riduzione del rumore e la nitidezza dei movimenti. Ciò garantisce, a detta di Sony, la riproduzione di scene d’azione fluide e senza effetto mosso. Inoltre, il processore consente un miglior controllo della retroilluminazione per aumentare le zone di Local Dimming, incrementare la luminosità e ridurre l’effetto blooming.

Tutti i modelli della gamma BRAVIA XR 2023 sono dotati del sistema Acoustic Center Sync, che sincronizza il sistema audio del televisore con il canale centrale di una Soundbar di Sony compatibile, trasformandolo nell’altoparlante centrale per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Inoltre, il televisore X95L dispone del sistema Acoustic Multi-Audio+, che fa coincidere l’audio con le immagini della scena. Il modello A80L, invece, utilizza il sistema Acoustic Surface Audio+, basato su attuatori che vibrano per emettere i suoni da ogni punto dello schermo.

La gamma BRAVIA XR 2023 è ottimizzata per offrire un’esperienza di gioco migliorata sulla PlayStation 5. Tra queste funzioni ci sono Auto HDR Tone Mapping, Auto Genre Picture Mode e il Game Menu intuitivo. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali, ad esempio attivando/disattivando al volo il VRR o la tecnologia Motion Blur Reduction. È anche possibile aumentare la luminosità nelle zone buie con la funzione Black Equalizer e scegliere quale fra i sei tipi di mirino utilizzare per il puntamento. Infine, con l’opzione Screen Size è possibile ridimensionare la schermata e ridurla per concentrarsi meglio sulla sfida.

Nell’ottica di limitare l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, Sony si è impegnata a ridurre l’uso di plastica vergine, migliorare l’efficienza del trasporto e controllare il consumo energetico dei dispositivi durante l’uso. Inoltre, tutti i modelli del 2023 saranno dotati della nuova Eco Dashboard, un pannello di controllo dal quale è possibile personalizzare le preferenze e le impostazioni per consumare meno energia.

