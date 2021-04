Logitech Combo Touch è pronta per iPad Pro M1

Logitech Combo Touch è compatibile con i nuovi iPad Pro M1 presentati da Apple nell’evento del 20 aprile. Si tratta dell’apprezzata custodia con tastiera sganciabile (dotata di trackpad) che fu lanciata nel mese di marzo dello scorso anno a misura degli iPad con Smart Connector, quindi iPad di 7a e 8a generazione, iPad Air di 3a generazione e iPad Pro da 10.5″, e che oggi viene riproposta per poter accogliere il profilo squadrato dei nuovi iPad Pro 12.9″ di 5a generazione e iPad Pro 11″ di 3a generazione. A parte le nuove misure che permettono di calzare con lo schermo più ampio di questi due modelli, le caratteristiche sono le stesse.

C’è innanzitutto un ampio trackpad abilitato al riconoscimento dei gesti con più dita contemporaneamente che si affianca a una tastiera retroilluminata (regolabile su sedici diversi livelli di luminosità) con tasti di dimensioni standard con meccanismo a forbice che agevolano la digitazione di lunghi testi e l’elaborazione dei documenti. In «Notes, Pages, Numbers e Keynote, potendo così evidenziare le celle dei fogli di calcolo, copiare parole, modificare email, aumentando la produttività grazie ai controlli con gesti che si utilizzano abitualmente, ad esempio per scorrere e cambiare applicazione».

La tastiera include diversi tasti di scelta rapida che permettono di regolare la luminosità dello schermo e dei tasti, controllare il volume, bloccare e risvegliare lo schermo, controllare la riproduzione musicale e non solo. Si può anche rimuovere in un lampo in modo da poter essere agganciata solo quando serve e poter così godere di un iPad più comodo da usare per disegnare con Apple Pencil o navigare sul web dal divano pur mantenendolo protetto da graffi e piccoli urti tramite la scocca posteriore.

Sul retro di quest’ultima è presente un cavalletto estraibile che permette di tenere iPad inclinato quando lo si appoggia su una superficie piana a diverse inclinazioni, in modo da adattarne l’uso in base al contesto (ad esempio per disegnare, scrivere, leggere un libro o guardare un video).

Utilizzando lo Smart Connector di Apple, la tastiera non ha bisogno di essere ricaricata (infatti non incorpora batterie) perché viene alimentata direttamente dall’iPad. Presenta inoltre una scanalatura per poter agganciare la Apple Pencil e ricaricarla sfruttando il sistema magnetico previsto da Apple senza dover smontare e rimuovere la custodia. Il peso che si aggiunge al dispositivo va dai 574 grammi per la versione da 11″ a 780 grammi per quella da 12.9″.

Il nuovo modello di cover è già in vendita su Apple Store al prezzo di 199,95 euro per la versione compatibile con iPad Pro 11″ di 3a generazione. Invece Logitech Combo Touch a misura di iPad Pro M1 12.9″ di 5a generazione costa 229,95 euro ma, seppur già elencata, nel momento in cui scriviamo non è ancora disponibile. Come per le precedenti versioni, successivamente si potranno acquistare anche su Amazon attraverso il negozio ufficiale di Logitech.

