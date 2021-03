Evento Apple 23 marzo, gli inviti potrebbero arrivare oggi

Apple potrebbe inviare già entro la giornata di oggi, o al limite entro mercoledì 17, gli inviti per seguire la presentazione del 23 marzo: questa data è stata anticipata negli scorsi giorni dal leaker cinese che si firma Kang, ritenuto affidabile perché ha previsto nei dettagli diverse novità della gamma iPhone 12 prima dell’annuncio di Cupertino.

Finora non sono emerse altre indicazioni a supporto o smentita per il possibile evento Apple del 23 marzo, in ogni caso la stessa data è stata anche indicata in un post da Jon Prosser: tenendo presente che per le presentazioni in formato digitale in streaming Apple dirama gli inviti con 7-10 giorni di anticipo, la comunicazione ufficiale di Cupertino è attesa tra la giornata di oggi e mercoledì 17 marzo.

Occorre rilevare che ormai da alcuni anni a questa parte, Apple organizza sempre un keynote nel mese di marzo. Lo scorso anno iPad Pro 2020 è stato presentato il 18 marzo. Per questa ragione, anche senza tener conto delle anticipazioni dei leaker, le date papabili rimangono il 23 marzo e anche il 30 marzo, è noto infatti che Apple sceglie quasi sempre il martedì come giorno per i suoi keynote.

Il candidato numero uno per questo evento è non solo iPad Pro 2021 atteso con schermo mini LED, connettività 5G e nuovo processore, ma anche un annuncio ufficiale del rilascio di iOS e iPadOS 14.5. Si tratta infatti di un importante aggiornamento che, oltre a essere legato al nuovo hardware, renderà attive le nuove funzioni per anti tracciamento e tutela privacy che hanno di fatto stravolto il settore ancora prima di essere introdotte e attivate sui dispositivi degli utenti.

Tra le novità più probabili in arrivo anche il dispositivo trovatutto AirTag e, secondo alcuni anche AirPods 3, per questi ultimi però nelle scorse ore l’attendibile Ming Chi Kuo ha indicato l’inizio produzione solo nel terzo trimestre, mettendo così in dubbio il possibile rilascio a breve.

Tra i candidati non aggiornati da lungo tempo rientra senz’altro Apple TV: da tempo circolano voci di lavori in corso su un nuovo modello con processore più potente e più ottimizzazioni hardware e software per i videogiochi. Naturalmente da Apple sono attesi anche nuovi computer con processori Apple Silicon, ma non è chiaro se Cupertino spingerà per introdurre nuovi iMac e MacBook Pro subito o se invece aspetterà la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2021, un evento focalizzato su sistemi operativi, software e sviluppatori ma spesso palcoscenico impiegato per novità hardware Mac.

Tutto quello che sappiamo finora sul dispositivo trovatutto di Apple AirTag e il loro funzionamento è in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.