Ezviz SD7 è lo schermo intelligente per la casa smart

Ezviz prova a rivoluzionare il concetto di casa intelligente con il lancio del nuovo smart screen SD7: si tratta di un dispositivo tutto in uno, progettato per semplificare la gestione quotidiana della sicurezza e della routine domestica in modo intuitivo e pratico.

Lo schermo intelligente SD7 presenta un display IPS da 7 pollici con batteria integrata da 4.600 mAh e supporto per la connessione Wi-Fi 2.4GHz, offrendo portabilità all’interno della casa.

Questo dispositivo permette agli utenti di monitorare e controllare fino a 30 dispositivi per la casa smart di Ezviz, inclusi telecamere, serrature intelligenti e campanelli smart, attraverso un’unica interfaccia centralizzata, rappresentata per l’appunto dallo schermo Ezviz SD7.

Ad esempio, se è presente un citofono Ezviz HP7 è possibile rispondere facilmente dal display per vedere chi c’è alla porta e far entrare gli ospiti; oppure visualizzare in tempo reale le riprese delle telecamere per vedere cosa sta accadendo in un’altra stanza.

Inoltre, lo schermo offre la possibilità di collegare fino a 10 schermi SD7, così da creare un sistema di schermi intelligenti distribuiti in tutta la casa, migliorando ulteriormente l’esperienza di gestione domestica. L’interfaccia intuitiva di SD7, poi, facilita la configurazione e la personalizzazione delle impostazioni, consentendo a ogni membro della famiglia di utilizzare il dispositivo con facilità.

Il design risulta piuttosto semplice e compatto, così che SD7 potrà adattarsi a qualsiasi ambiente domestico, offrendo la possibilità di posizionarlo su un tavolo o montarlo a parete. La configurazione wireless lo rende versatile, perché l’installazione non richiederà alcun cablaggio.

Il nuovo smart screen SD7 è disponibile online anche su Amazon ed è possibile acquistarlo direttamente a questo indirizzo al prezzo consigliato di 149,99€.