Festival Sanremo 4K, dove e come vederlo in Ultra HD

La 74ª edizione del Festival di Sanremo, la quinta con Amadeus come conduttore, è ormai alle porte e sarà anche la prima trasmessa dalla RAI in risoluzione Ultra HD 4K. Sarà trasmessa su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio e sul palco saliranno 30 artisti, tra cui tre talenti selezionati tramite Sanremo Giovani.

Come da tradizione, Amadeus sarà affiancato da co-conduttori, alcuni dei quali faranno la loro prima apparizione all’Ariston, mentre altri torneranno in un ruolo diverso dal solito: martedì sarà il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni, mercoledì la cantante vincitrice del 1995 Giorgia, giovedì l’attrice Teresa Mannino, venerdì sarà la volta di Lorella Cuccarini e sabato, per la lunga ed emozionante serata conclusiva, Rosario Fiorello affiancherà Amadeus.

Per gli amanti della tecnologia, però, questo Festival della canzone italiana sarà ricordato per essere il primo con supporto alla visione 4K e Dolby Digital 5.1.

Come vedere il Festival di Sanremo 2024 in 4K

Ovviamente, requisito imprescindibile è possedere un televisore 4K – Ultra HD. Ci sono poi due diverse soluzioni per guardare Sanremo in 4K. La prima strada etramite satellite, quindi decoder con relativa Cam Tivùsat 4K. In questo caso, si dovrà avere un sintonizzatore satellitare o un decoder compatibile. Con questi requisiti sarà sufficiente, poi, sintonizzarsi sul canale 210, Rai 4K.

La seconda via, quella più semplice, non prevede utilizzo di decoder o altro. Sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 101 del digitale terrestre. Questa soluzione, però necessità che la TV sia dotata di supporto HbbTv, la piattaforma già rodata e utilizzata per godere dei mondiali di calcio in 4K.

Purtroppo, non sarà d'aiuto Rai Play: l'app di streaming della RAI non darà accesso alla visione 4K del festival.