Fiat Chrysler presenta Uconnect 5 con Wireless CarPlay

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato Uconnect 5, combinazione di touchscreen, comandi al volante e vocali, display, manopole e pulsanti che consentono di ottenere informazioni e gestire l’intrattenimento di bordo delle automobili. Il gruppo automobilistico spiega che Uconnect 5 è «Maggiormente connesso, utile, ricco di contenuti» e «Aumenta il grado di personalizzazione».

Con l’obiettivo di crescita futura in mente, l’architettura in questione è ora scalabile per tutti i marchi del gruppo FCA «Ed è pronta per l’integrazione di tecnologie avanzate». Il sistema Android di Uconnect 5 nelle intenzioni del gruppo «Getta le basi per offrire accesso a una vasta serie di applicazioni per rispondere alla crescente domanda di una migliorata user experience (UX)».

Uconnect 5 supporta sia Wireless CarPlay sia Android Auto, offre una interfaccia migliorata e supporta fino a cinque profili personalizzabili, assistente vocale Alexa e migliorie nel controllo vocale. Il sistema consente di collegarsi a funzionalità del veicolo che tengono conto delle preferenze del guidatore come la temperatura, la posizione di seduta e quella dello specchietto. Lo switch da un profilo all’altro avviene con un semplice tocco.

Il gruppo spiega che Apple ‌CarPlay‌ e Android Auto sono ora disponibili su oltre l’80% delle applicazioni di FCA Nord America; con Uconnect 5, CarPlay e Android Auto saranno integrate nel 100% delle offerte di FCA Nord America. Da segnalare anche la connettività wireless, elemento che consente di collegare l’iPhone all’auto senza aver necessariamente bisogno di un cavo USB, lasciando il telefono riposto al sicuro.

La disponibilità di Wireless ‌CarPlay è stata finora limitata a brand di fascia alta quali BMW, Audi, Porsche e alcune Volkswagen ma sempre più costruttori stanno integrando il supporto. CarPlay è comodo per avere sul display della vettura le funzionalità dello smartphone più utili quali Mappe e Telefono ma anche per la possibilità di leggere e inviare messaggi, riprodurre musica e l’integrazione con varie app di terze parti (es. Spotify, WhatsApp, Tidal, Audible e tante altre).

