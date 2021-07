FIFA 22 esce il primo ottobre con tecnologia HyperMotion

Electronic Arts ha svelato che l’atteso FIFA 22 uscirà il prossimo 1 ottobre, con un nuovo sistema “HyperMotion” che, secondo quanto riferito, fornisce animazioni e gameplay più realistici quando si gioca su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia. La tecnologia utilizza l’apprendimento automatico per produrre animazioni in tempo reale, portando a un movimento più “organico”.

HyperMotion ha anche permesso a EA di catturare il movimento per i giocatori professionisti di calcio che competono a tutta velocità, incluse superstar come Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Il gioco arriverà anche su PS4, Xbox One e PC (tramite Origin e Steam). E’ prevista anche una versione FIFA 22 Legacy Edition in arrivo su Nintendo Switch, anche se EA non ha delineato le differenze.

Per fortuna ci sono altri cambiamenti sostanziali indipendentemente dalla piattaforma che si utilizza. EA ha suggerito un rinnovamento “completo” del sistema dei portieri, una nuova esperienza di creazione del club in modalità Carriera, Volta Football “reimmaginato” e un set di oggetti FIFA Ultimate Team Heroes che rappresenta le storie di giocatori leggendari.

FIFA 22 uscirà l’1 ottobre per tutte le piattaforme supportate. Come con Madden, è evidente che EA non è completamente pronta a rinunciare al supporto per le console della generazione precedente. Ciò non sorprende, data la base di giocatori più ampia, visto anche le carenze di scorte che limitano il numero di possessori di PS5 e Xbox Series.

Tuttavia, è chiaro che il gigante dei giochi vuole offrire un forte incentivo a giocare su macchine più recenti. Dunque, non dovremmo sorprenderci se FIFA 23 arriverà soltanto per PS5 e Xbox Series, abbandonando i giocatori PS4 e Xbox One.

Il gioco è già prenotabile con sconto su Amazon.

