Peridot è il tuo cucciolo digitale con AI in realtà aumentata

Come annunciato fin dal 2022, Niantic lancia Peridot, gioco di pet simulation inedito, ambientato nel mondo reale e arricchito da funzionalità che sfruttano la realtà aumentata AR e, questa volta, anche l’intelligenza artificiale. Il gioco è disponibile da oggi in tutto il mondo su App Store e Google Play.

Il titolo ha come protagonisti i Peridot, o Dot, ossia creature virtuali con un corredo genetico unico e una consapevolezza dell’ambiente circostante. La storia è semplice, ma aiuta il giocatore a immergersi nell’atmosfera giusta: i piccoli Dot si sono risvegliati dopo un sonno durato secoli in un mondo molto diverso da quello a cui erano abituati e hanno bisogno che i giocatori, definiti Custodi, si prendano cura di loro.

Il gameplay ruota attorno ai “segreti genetici” dei Peridot. Quando i Dot diventano adulti, i Custodi possono collaborare tra loro per far nascere una nuova generazione di Dot e diversificare la specie. Grazie al sistema di Perigenetics di Niantic, ogni Dot viene generato tramite algoritmi ed è dotato di un DNA unico al 100%, dando vita a innumerevoli variazioni di aspetto di queste creature.

Nel corso del tempo, i Custodi potranno scoprire i diversi “Archetipi” dei Peridot, ereditando tratti rari, e rivelare le personalità più diverse e complesse facendo nascere nuovi Dot.

Ciascun giocatore potrà dare vita a una miriade di look differenti, potendo modificare cappelli, papillon, occhiali e tanti altri. Gli Archetipi sono invece ispirati a creature reali e mitiche, come l’Unicorno, il Pavone, il Ghepardo, l’Ariete e lo Yeti, e tanti altri saranno introdotti nel tempo e durante gli eventi speciali.

Ovviamente, trattandosi di un gioco basato sulla realtà aumentata, Peridot spinge i giocatori a incontrarsi nel mondo reale, mentre creano e si prendono cura di nuovi Dot. Un po’ la stessa filosofia alla base di titoli come Pokemon GO, e simili. I Custodi potranno presto utilizzare Campfire, la social app di Niantic per interagire con gli altri membri della community, e far nascere così nuovi Dot.

La realtà aumentata è, ovviamente, al centro dell’esperienza videoludica. Peridot si basa sulla piattaforma di sviluppo in AR Lightship di Niantic, che consente una mappatura in tempo reale, l’analisi degli ostacoli e la segmentazione semantica.

Questo significa che Peridot è in grado di interagire con l’ambiente circostante in modo realistico e di diventare più intelligente nel corso del tempo. Ad esempio, ogni Dot sarà in grado di riconoscere la posizione del proprio divano e si metterà comodo per un pisolino serale. Peridot si scarica gratis su App Store e Google Play ai rispettivi collegamenti.

Tutto sul primo visore di realtà aumentata e virtuale di Apple atteso a giugno in questo approfondimento di macitynet.