Firefox 75 con barra degli indirizzi rivista e nuove funzioni per le ricerche

Mozilla ha rilasciato Firefox 75 per macOS e Windows e tra le novità di questa versione del browser, la nuova barra degli indirizzi e migliorie nelle funzionalità di ricerca.

Tra le novità sulle quali gli sviluppatori del panda rosso si stanno concentrando negli ultimi tempi, funzionalità legate alla privacy e per impedire il tracciamento online. Con Firefox 75 sono state ad ogni modo integrate funzionalità che dovrebbero semplificare la vita di chi è obbligato a lavorare a distanza. Gli sviluppatori hanno per il momento deciso di non eliminare alcune funzionalità per garantire la retrocompatibilità con alcuni siti web, così come servizi governativi e app di videoconferenza.

In Firefox 75 è presente una barra di ricerca più grande, con i caratteri mostrati leggermente più grandi, URL abbreviati e suggerimenti per i termini di ricerca. L’applicazione è stata ottimizzata per l’uso in abbinamento a laptop con schermi di piccole dimensioni, e la versione Linux ha ora una barra degli indirizzi in linea con la versione per macOS e Windows.

Il browser di Mozilla ora è disponibile anche su Flatpak, utility per la distribuzione di software, la gestione dei pacchetti e la virtualizzazione delle applicazioni per i PC Linux (sostanzialmente una sandbox in cui gli utenti possono eseguire applicazioni isolate dal resto del sistema).

Come di consueto non mancano una serie di fix per risolvere vulnerabilità varie . Lo sfruttamento delle più gravi tra queste vulnerabilità poteva consentire ad un utente non autorizzato di causare il crash dell’applicazione con conseguente condizione di denial of service o potenzialmente l’esecuzione di codice arbitrario. Queste vulnerabilità possono essere sfruttate se un utente visita o viene reindirizzato a un file o una pagina Web predisposta ad hoc.

Firefox 75 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

