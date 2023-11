Paramount plus ha un’offerta Black Friday che non si può rifiutare

Nel balletto degli streaming capita spesso che il film desiderato non sia disponibile in nessuno dei servizi a cui si è abbonati, anche perché esclusive e cataloghi cambiano rapidamente: grazie agli sconti Black Friday è possibile abbonarsi a Paramount+ in offerta a metà prezzo a solamente 3,99 euro al mese per tre mesi.

Nel corso della sua lunghissima esistenza la storica società di produzione e distribuzione di Hollywood, le origini risalgono tra il 1912 e il 1914, ha accumulato uno dei cataloghi di contenuti video più vasti al mondo.

Grazie alla promozione in corso anche gli utenti che hanno già sottoscritto più servizi di streaming, possono accedere e provare Paramount+ a un costo estremamente contenuto rispetto alla quanti e qualità dell’offerta. Tutto questo in uno dei periodi migliori dell’anno per gustarsi fredde serate invernali sul proprio divano, fino a includere tutto i periodo delle festività di Natale e Capodanno.

In questo modo si ottiene accesso a un ricco catalogo di film e serie TV che fin dal lancio a settembre dello scorso anno contava già su oltre 8.000 ore di contenuti, inclusi diversi successi globali, inclusi Top Gun: Maverick, HALO, The First Lady, Tulsa King, 1883, Paw Patrol.

Naturalmente ogni mese vengono aggiunte novità ed esclusive: tra i titoli più gettonati dagli appassionati segnaliamo Dungeons & Dragons L’onore dei Ladri, Everything Everywhere all at Once, Parasite, Mission Impossible ma anche numerose serie TV inclusa Vita da Carlo, Star Trek dalla serie classica a Discovery e non solo, South Park.

Oltre ai prodotti made in USA inclusi numerosi classici, troviamo anche produzioni originali italiane. Il costo di listino è di 7,99 euro al mese: solo fino al 27 novembre è possibile abbonarsi a metà prezzo in offerta speciale a 3,99 euro al mese per tre mesi. Al termine del periodo in offerta è possibile disdire l’abbonamento oppure proseguire pagando il prezzo standard di 7,99 euro al mese.

Tutto quello che c’è da sapere su Paramount+ è in questo articolo di macitynet.