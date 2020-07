Flowe, il conto di pagamento che sostiene l’ambiente

Gratuito ed ecosostenibile: sono questi i due ingredienti principali che si leggono nella ricetta di Flowe, un conto di pagamento che punta tutte le sue fiches sui giovani e sull’innovazione.

Si tratta di un’iniziativa strategica posta in essere da Banca Mediolanum: Flowe è infatti una società di nuova costituzione del Gruppo, che la definisce «Una realtà di un nuovo segmento di mercato che si sta delineando, in prospettiva sempre più ampio, con un’offerta volta a intercettare i bisogni del target più giovane della nostra popolazione».

Più precisamente Flowe è una better being plat-firm, ovvero una piattaforma aziendale dedicata a tutti coloro che sono sensibili alle istanze di sostenibilità, di benessere individuale ed evoluzione sociale e che sono alla ricerca di un servizio bancario di nuova concezione e completamente digitale. Il servizio è aperto a tutti da pochi giorni ed è fruibile scaricando l’App Flowe disponibile su Apple Store e Google Play Store.

I profili (uno è totalmente gratuito)

Al momento sono due i profili a disposizione dell’utente che decide di aprire un conto di pagamento Flowe. Con il piano Fan non c’è alcun canone e nessun costo per i prelievi ATM in zona euro.

Gli unici limiti sono nel saldo del conto, fissato a 10.000 euro, e nella possibilità di creare soltanto un Gruppo spesa e tre Drop, i salvadanai virtuali che aiutano l’utente a raggiungere i propri obiettivi attraverso alcune funzioni come l’arrotondamento automatico e l’auto Cash In mensile.

Con il profilo Friend il canone mensile è di 10 euro grazie al quale il tetto massimo per il saldo del conto sale a 75.000 euro; inoltre, rende illimitato il numero di Drop e Gruppi spesa realizzabili dall’utente.

Grazie alla partnership con Doconomy Flowe stimerà tutta la Co2 prodotta dagli acquisti fatti con la carta Mastercard da parte degli utenti Friend cercando di compensarla in un secondo momento piantando alberi.

Già pronta per Apple Pay e Google Pay

Quale che sia il profilo scelto, con il conto di pagamento Flowe è associata una carta di debito virtuale che opera su circuito Mastercard ed è già compatibile con Apple Pay e Google Pay. Perciò è possibile usare il conto Flowe per pagare in tutta sicurezza da iPhone, iPad, Apple Watch e gli altri dispositivi abilitati ai due sistemi di pagamento elettronici in proprio possesso.

La carta in legno (e come ottenerla gratis)

Chi apre un profilo Fan entro il 15 luglio può ricevere anche la versione fisica della carta gratis, visto che l’intero costo verrà poi rimborsato sul conto entro il 30 luglio. Per altro, trattandosi di un conto ecosostenibile, anche questa carta gioca un ruolo cruciale in questa ottica, visto che è realizzata in legno certificato FSC per rispettare l’ambiente.

Non solo: grazie alla partnership con ZeroCO2, la società sta piantando alberi nella regione del Pèten in Guatemala non solo per compensare la CO2 ma anche perché ogni pianta può aiutare a sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie locali. Sull’app di Flowe i clienti potranno praticamente vedere dove si trova il proprio albero e seguire la sua crescita grazie alle foto che verranno inviate periodicamente.

Flowe aiuta il Pianeta

Seppur sia fortemente impegnata nella riduzione delle emissioni, inevitabilmente l’azienda qualcosa lo produce. La CO2 – spiegano – viene però compensata non solo piantando gli alberi ma attraverso la partecipazione al progetto Rimba Raya Biodiversity Reserve di Natural Capital Partner, con il quale si cerca di fermare la deforestazione di circa 47.000 ettari di foresta inizialmente previsti per le piantagioni di olio di palma. Un impegno, questo, che ha permesso alla società di ottenere la certificazione Carbon Neutral.

Tra gli altri impegni di Flowe c’è anche quello di aver “adottato” una balena attraverso l’organizzazione di ricerca Tethys – dal 1986 a sostegno della conservazione marina – e quello di contribuire a portare acqua potabile agli abitanti di Norwood, in Sri Lanka, attraverso l’associazione WAMI.

Alcune delle funzioni di Flowe

Dalla schermata principale dell’app è possibile scegliere, vedere o nascondere il PIN in un click, bloccare o sbloccare la carta in pochi passaggi, disattivarla per sempre oppure porre dei limiti di spesa settimanali e mensili. Inoltre, grazie ai gruppi di spesa è possibile smezzare le spese di un viaggio, un regalo di compleanno o una qualsiasi colletta fatta con gli amici.

Flowe mette a disposizione una serie di consigli nella scheda Focus dell’app. Si tratta di vere e proprie pillole di saggezza per il proprio benessere e il miglioramento personale condivise da alcuni esperti attraverso una serie di mini puntate.

Tra le altre funzioni particolari c’è quella che l’azienda chiama Arcadia, nome preso in prestito dalla storica regione della Grecia, nella penisola del Peloponneso, elevata a topos letterario in quanto percepita come un mondo idilliaco.

E in effetti questa sezione dell’app può essere vista come una sorta di videogioco visto che consente di vincere badge, salire di livello e sbloccare le gemme che permettono di accedere a sconti e offerte disponibili nel negozio integrato (tra queste, le gift card per fare acquisti anche su Amazon).

Un modo per ottenere gemme è quello di portare un amico in Flowe: se ricaricherà il conto di almeno un euro si riceveranno 100 gemme e se lo farà entro il 31 agosto anche lui ne potrà ottenere 50.

Per saperne di più

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.