Il cinema di Xiaomi arriva in Italia con Mi TV 4S 65 pollici

Dopo l’annuncio della sua TV top di gamma con tecnologia OLED, Xiaomi, ormai tra i protagonisti indiscussi della tecnologia a livello mondiale, annuncia l’arrivo in Italia di Mi TV 4S 65 pollici, con l’idea di portare l’esperienza cinematografica in casa, alla portata di tutti. Anche il prezzo è alla portata di tutti, con un listino di 699,90 euro.

Mi TV 4S 65 pollici non rinuncia, anzitutto, alla risoluzione 4K, con supporto HDR10+, e alle tecnologie audio DTS-HD e Dolby Audio per un’esperienza per quanto più possibile cinematografica. Dotata di Android TV consente un facile accesso alle più diffuse piattaforme di streaming, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e altri ancora. Ovviamente, la presenza del sistema operativo di Google mette a disposizione degli utenti anche l’accesso al Google Play Store, per poter scaricare diverse app di svariato genere, oltre a poter fruire di funzionalità, come Chromecast e Google Assistant.

Con il rilascio di questa TV, Xiaomi ha completato anche in Italia l’intera gamma delle Mi TV, tutte caratterizzate da un design minimale ed elegante, un hardware di spicco, un’interfaccia facile da usare, e dalle possibilità di trasformare la periferica in un vero e proprio hub dello smart living.

Specifiche tecniche:

Display : 4K HDR10+

: 4K HDR10+ Risoluzione :3840 x 2160

:3840 x 2160 Angolo di visualizzazione :178°

:178° Frequenza di aggiornamento :60Hz

:60Hz Tempo di risposta :9ms(Typ)

:9ms(Typ) Altoparlante: 2×10W 6ohm

2×10W 6ohm Porte multiple : USB:2.0×3, HDMI:3(1 con ARC, AV:1, LAN:1, Uscita auricolare: 1, WIFI:2.4GHz/5GHzScheda CI+: 1, Ottico:1, Sintonizzatore: 2

Decoder video: MPEG 1/2/4, VP8/VP9, H.264, H.265, etc.

: USB:2.0×3, HDMI:3(1 con ARC, AV:1, LAN:1, Uscita auricolare: 1, WIFI:2.4GHz/5GHzScheda CI+: 1, Ottico:1, Sintonizzatore: 2 Decoder video: MPEG 1/2/4, VP8/VP9, H.264, H.265, etc. Decoder di immagini : PNG,GIF,JPG

: PNG,GIF,JPG Decoder audio : DOLBY AUDIO,DTS

: DOLBY AUDIO,DTS Sistema operativo : Android 9.0

: Android 9.0 CPU : MTK A55RAM A55 Quad-core a 64 bit

: MTK A55RAM A55 Quad-core a 64 bit Memoria: 2GB+16GB

2GB+16GB GPU:Mali-470

Con l’arrivo di Mi TV 4S 65”, tutta la gamma Mi TV, inclusi i fratelli minori – Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4A 32” – sono da oggi disponibili, non solo presso i Mi Store Autorizzati e su Amazon, ma anche su mi.com.