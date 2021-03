Chi possiede un iPhone con doppia o tripla fotocamera e soprattutto chi ne ha tra le mani uno della serie 12 ed è al contempo appassionato di video dovrebbe scaricare Focos Live, tanto più che è gratuita. L’app a quel punto va intesa come sostituto dell’applicazione nativa per registrare video, perché offre una serie di strumenti che in quella di Apple non ci sono.

Grazie ai dati acquisiti dalle fotocamere, dai sensori e dagli scanner incorporati sugli iPhone, l’app permette ad esempio di regolare l’apertura di diaframma e quindi modificare lo sfocato sullo sfondo anche quando la ripresa è stata già acquisita, quindi in fase di registrazione ci si può concentrare sulla composizione mentre le rifiniture si andranno poi a fare dopo. C’è anche la possibilità di attivare il tracking del soggetto per mantenerlo a fuoco mentre si sposta all’interno della scena e regolare poi l’apertura di diaframma dell’obiettivo tra un fotogramma e l’altro.

L’app è in grado di montare fino a quattro video diversi in un unico fotogramma, dividendo cioè la schermata in altrettante porzioni, e offre tutti gli strumenti utili per regolare la velocità di riproduzione delle singole clip, attivando cioè l’effetto moviola o, al contrario, timelapse e hyperlapse al bisogno. C’è anche lo strumento per invertire la riproduzione di una intera clip o parte di essa e la funzione che riconosce lo sfondo verde e lo sostituisce con un’immagine o un filmato in modo da realizzare videomontaggi di qualità professionale senza dover usare software complicati sul computer.

C’è anche lo stabilizzatore video integrato per rimuovere quanto più possibile i tremolii che non è riuscito a compensare l’iPhone o che sono stati registrati con un altro telefono (o videocamera) che non dispongono di sistemi simili. C’è chiaramente la possibilità di sganciare la traccia audio dal video per sostituirla ad un’altra, sia che si decida di registrare col microfono un nuovo commento audio sia che si voglia aggiungere un sottofondo musicale alla traccia audio esistente.

Chiaramente supporta la registrazione video in 4K a 60 fps degli ultimi iPhone e l’elaborazione finale può essere sportata anche come GIF animata. Oppure si possono estrapolare i singoli fotogrammi come immagini. E’ inoltre inclusa tutta una serie di filtri e di strumenti che permettono di regolare colore, luminosità, contrasto, esposizione, saturazione, temperatura colore ed altri parametri di questo genere.

Focos Live è sviluppata da Xiaodong Wang ed è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad. Per sbloccare tutte le funzioni è necessario acquistare la versione Pro tramite pacchetto distribuito con il negozio interno all’app che, nel momento in cui scriviamo, è proposto a 16,99 euro.