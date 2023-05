Fondazione e Asimov tornano nella seconda stagione su Apple TV plus

Gli appassionati di Fondazione, la serie TV per Apple TV+ basata sui romanzi di Isaac Asimov, possono ora riassaporare il piacere della saga fantascientifica con il trailer della seconda stagione appena pubblicato da Apple.

Questa nuova serie sarà presentata in anteprima mondiale il 14 luglio – dicono da Cupertino – e in concomitanza con questo evento sarà reso disponibile il primo episodio: gli altri, in totale dieci, saranno invece pubblicati con cadenza settimanale, sempre di venerdì.

Fondazione seconda stagione, le trame

La nuova stagione si svolgerà oltre un secolo dopo i fatti raccontati nell’ultimo episodio della prima serie e, come si evince dal filmato da poco pubblicato, vedrà una “regina vendicativa” intenta a distruggere l’Impero Galattico «dall’interno».

La Fondazione, nel frattempo, è entrata nella sua fase religiosa, promuovendo la Chiesa di Seldon in tutto Outer Reach e provocando la seconda crisi (in altre parole, la guerra con l’Impero). Nel frattempo personaggi come Hari, Gaal e Salvor incontrano una comunità di Mentalici in possesso di poteri che potrebbero interrompere il corso della psicostoria.

Questo monumentale adattamento di Fondazione segue i viaggi di quattro personaggi che trascendono il tempo e lo spazio, affrontando pericolose crisi e mutevoli alleanze e relazioni che alla fine daranno forma al destino dell’umanità.

Cast e produzione

Per questa seconda serie (qui il link diretto per Apple TV+) ci sarà un cast internazionale, con attori nominati agli Emmy come Jared Harris e Lee Pace e le star emergenti Lou Llobell e Leah Harvey, che si affiancheranno a Laura Birn, Cassian Bilton e Terrence Mann, già presenti nella prima stagione.

Tra i nuovi personaggi (e attori) ci saranno Isabella Laughland nei panni di Brother Constant, Kulvinder Ghir come Poly Verisof, Ella-Rae Smith come Queen Sareth of Cloud Dominion, Holt McCallany come Warden Jaegger Fount, Rachel House come Tellem Bond, Nimrat Kaur come Yanna Seldon, Ben Daniels come Bel Riose e Dimitri Leonidas nel ruolo di Hober Mallow.

La produzione è affidata a Skydance Television con la guida di David S. Goyer come showrunner e produttore esecutivo. Tra gli altri produttori esecutivi troviamo anche Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Robin Asimov e Marcy Ross.

Podcast

Per Fondazione ricordiamo che c’è anche il podcast ufficiale prodotto dalla Pineapple Street Studios e con la conduzione di Jason Concepcion e David Goyer.

