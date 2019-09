In arrivo un aggiornamento di Firefox macOS che riduce di tre volte il consumo della batteria

Mozilla ha in cantiere un aggiornamento di Firefox per macOS che dovrebbe ridurre fino a tre volte il consumo di energia. I principali beneficiari dell’update in arrivo saranno gli utenti dei MacBook che potranno ottenere una maggiore durata della batteria usando Firefox.

Il consumo eccessivo della batteria è stato segnalato da molti utenti da quando Mozilla ha rilasciato Firefox Quantum, nuova versione del celebre browser con cambiamenti concernenti l’aspetto grafico e modifiche “sotto il cofano” al motore di rendering e all’utilizzo della memoria.

Firefox Quantum è apprezzato per numerose funzionalità e miglioramenti, con velocità in alcuni casi anche doppia rispetto alle precedenti versioni grazie allo sfruttamento dei core multipli nelle CPU, ma non mancano utenti che hanno lamentato un eccessivo consumo della batteria.

Henrik Skupin, sviluppatore di Mozilla, riferisce che un fix per il consumo della batteria è stato integrato in Firefox Nightly (piattaforma non stabile destinata a test e sviluppo), riuscendo a ridurre i consumi di tre volte. Il fix sarà integrato nella versione stabile di Firefox che arriverà a fine ottobre 2019, con il rilascio della release 70.

Stando a quanto riportato nel Bugzilla (sito e programma per tenere traccia di errori di programmazione), a livello tecnico gli ingegneri di Mozilla sono riusciti a ridurre i consumi passando le attività di rendering alle API Core Animation, il “motore” di rendering e animazione integrato sia in macOS, si in iOS.