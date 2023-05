Ford ha presentato E-Tourneo Courier 100% elettrico

A Copenaghen, in Danimarca, nell’ambito del Bring On Tomorrow Live, Ford ha presentato E-Tourneo Courier, un multi-activity vehicle a cinque posti con un design distintivo ispirato ai SUV, veicolo compatto indicato come ideale per la città, con ampio spazio per i passeggeri e i bagagli.

L’E-Tourneo Courier è uno dei dieci veicoli 100% elettrici che Ford offrirà in Europa entro il 2024, con l’obiettivo di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni entro il 2035. L’azienda sta investendo 50 miliardi di dollari, a livello globale, entro il 2026 per raggiungere la produzione di oltre 2 milioni di veicoli 100% elettrici entro lo stesso anno.

La versione 100% elettrica arriverà in Europa nel 2024, dopo il lancio del Tourneo Courier con motore EcoBoost a benzina che sarà ordinabile già da quest’estate, con le prime consegne entro la fine del 2023.

Il cruscotto “digiboard” a bordo presenta un quadro strumenti digitale e un sistema multimediale SYNC 4 controllato tramite lo schermo touchscreen da 12 pollici. La connettività è garantita dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay; gli aggiornamenti software over-the-air consentono di far evolvere le funzionalità del veicolo nel tempo. A bordo è disponibile anche un caricatore wireless per alimentare gli smartphone mentre si è in viaggio.

La gamma di E-Tourneo Courier si compone di più versioni, incluso il modello Active con tetto a contrasto bianco o nero, modanature dei passaruota, barre al tetto e sedili dalla trama originale.

Il motore elettrico è da 100 kW (136 CV). Il veicolo può essere ricaricato in stazioni da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua. La gestione della ricarica domestica è resa più semplice da un’app e dalla possibilità di pianificare gli orari di ricarica tenendo conto delle tariffe energetiche più convenienti, ove disponibili. Il produttore riferisce che tna tipica ricarica notturna domestica richiede mediamente meno di 6 ore per passare dal 10 al 100%. Con una ricarica in corrente continua, è possibile aggiungere 87 km di autonomia in 10 minuti e passare dal 10 all’80% di ricarica in meno di 35 minuti.

L’E-Tourneo Courier sarà prodotto a Craiova, in Romania, a partire dalla seconda metà del 2024, insieme al crossover Puma che offrirà una variante 100% elettrica entro il 2024.

La versione con motore turbo benzina EcoBoost da 1,0 litri da 125 CV entrerà in produzione nel corso del 2023. I prezzi non sono stati comunicati.

