Fortnite, il trailer del capitolo 3 svela Spider Man e nuove meccaniche di gioco

Dopo che nelle scorse ore erano trapelati i primi dettagli sul terzo capitolo di Fortnite, non ci è voluto molto perché Epic confessasse ufficialmente tutti i dettagli dell’aggiornamento. Lo sviluppatore ha ufficialmente rilasciato un trailer che delinea cosa aspettarsi sia nel capitolo 3, che nella sua prima stagione, “Flipped”.

Tra le prime novità, naturalmente, una mappa completamente rinnovata rispetto al capitolo 2, anche se non mancano alcuni elementi cari e già noti al pubblico, come le Sponde del Saccheggio. In un primo momento la mappa sarà coperta di neve, giusto in tempo per il periodo natalizio, anche se questa svanirà presto, per via del disgelo, lasciando spazio a verdi praterie.

Tuttavia, modifiche più sostanziali coinvolgeranno il gameplay, perché imporranno al giocatore di riorganizzare completamente le sue tattiche. Ci saranno nuovi meccanismi da padroneggiare, come le scivolate e le oscillazioni, che aiuteranno i giocatori a muoversi all’interno della mappa, per schivare velocemente i colpi avversari.

Inoltre, tra i nuovi strumenti le tende, che aiuteranno la propria squadra ad accamparsi in una data posizione della mappa, all’interno delle quali poter guarire le ferite e immagazzinare oggetti che persistono tra le partite. Ancora, si potranno guadagnare corone restando in vita per ultimi, da sfoggiare nei successivi match, per far capire agli avversari chi comanda.

Ovviamente, tra i protagonisti del nuovo aggiornamento anche un nuovo personaggio, come ricorda engadget. Si unisce alla battaglia Spider-Man, che risulta essere il più adatto alle nuove meccaniche delle oscillazioni. A tal proposito, il nuovo strumento spara ragnatele sarà disponibile a partire dal prossimo 11 dicembre. Per chi non volesse vestire i panni dell’uomo ragno, però, sono disponibili anche altri personaggi di spicco. Ed infatti, si potrà giocare nei panni di Dwayne “The Rock” Johnson, The Foundation, o di Marcus e Kait di Gears of War.

