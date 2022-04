Logitech Lift è il mouse verticale ed ergonomico per tutti

Logitech ha presentato il nuovo mouse Lift Vertical Ergonomic, versione più piccola del modello MX Vertical presentato nel 2018 (qui la recensione di macitynet). Questo mouse wireless combina stile ed ergonomia, è disponibile in variante per utenti mancini e nelle colorazioni rosa, off-white (bianco sporco) e graphite.

L’angolazione ergonomica è di 57 gradi, e secondo il produttore permette di dire addio per sempre a qualsiasi tipo di fastidio, permettendo di ridurre la tensione muscolare e la pressione sul polso, oltre che migliorare la postura. Logitech riferisce che Lift Vertical Ergonomic Mouse è stato realizzato attraverso diverse fasi di test eseguite da utenti coinvolti dall’Ergo Lab di Logitech e con l’approvazione delle principali istituzioni che si occupano di ergonomia.

L’impugnatura in morbida gomma e l’appoggio per il pollice promettono “comfort per le mani più piccole anche dopo ore e ore di utilizzo”. Il design verticale a 57 gradi offre agli utenti destrorsi e mancini una presa naturale e rilassata, alleggerendo la pressione del polso e incentivando una postura più naturale dell’avambraccio.

Il dispositivo è realizzato in gran parte con parti di plastica riciclata post-consumo (PCR) deriva dai rifiuti di plastica domestici, più precisamente, il 70% nella finitura grafite e il 54% in quelle rosa e bianco sporco.

Le misure sono: 71mm x 70 mm x 108 mm; il peso è di 125 g. Il sensore ottico funziona nel range 400-4000 dpi (selezionabile). Sono presenti 6 pulsanti, compresa la rotellina per lo scrolling (che promette “velocità e precisione”). Funziona con una batteria tipo AA (non inclusa) che, a detta del produttore, garantisce il funzionamento per 24 mesi. Si connette sfruttando il ricevitore Logi Bolt USB (incluso) o via Bluetooth. Il software opzionale richiede macOS 10.15 o superiore, oppure Windows 10/11. Funziona ad ogni modo con qualsiasi sistema operativo (macOS, iPadOS, Windows, Linux, Chrome OS e Android). Il prezzo di listino previsto per l’Italia dovrebbe essere 79,99€; è in vendita sul sito Logitech e dovrebbe arrivare a breve presso i vari rivenditori.

Su Amazon è già possibile acquistarlo al prezzo di 81,99 euro in tutte e tre le colorazioni rosa, off-white (bianco sporco) e graphite partendo dai rispettivi collegamenti.