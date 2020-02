Galaxy Z Flip smontato: dal video, due batterie e cerniera a scomparsa

Galaxy Z Flip è stato presentato soltanto pochi giorni fa e dopo averlo visto più da vicino tra foto, spot e presa diretta della nostra redazione, ora possiamo vederlo anche da dentro.

Non grazie ad iFixit, ben conosciuta proprio per la sua pratica di smontare qualsiasi dispositivo tecnologico non appena finisce sugli scaffali, ma attraverso un filmato di PBKreviews pubblicato su YouTube proprio nelle scorse ore.

Già ad una prima occhiata ci si rende conto di come la realizzazione delle due versioni del Galaxy Fold abbiano contribuito alla riuscita di questo dispositivo. Sebbene permanga ancora un po’ troppa colla, il dispositivo è notevolmente più riparabile rispetto ai fratelli maggiori – spiegano – visto che a molte delle sue parti vi si accede semplicemente rimuovendo i due coperchi posteriori.

Un altro importante miglioramento è stato apportato alla cerniera, precedentemente criticata per la facilità con cui lo sporco vi si poteva depositare all’interno grazie al pertugio che si creava ai bordi nel momento in cui si apriva o si chiudeva il Galaxy Fold. Qui infatti è stato progettato un sistema “a scomparsa” che mantiene tutte le parti ben nascoste anche nell’atto del piegamento, promettendo così una maggiore durabilità nel tempo.

Per avere una misura più precisa bisognerà attendere i test che verranno presumibilmente svolti nel corso dei prossimi giorni, dando cioè il tempo ai primi clienti di acquistarlo e sottoporlo alle dovute prove. Diciamo questo perché nei giorni scorsi molte testate hanno già messo le mani sul diretto concorrente di questo telefono, il Motorola Razr, che è stato praticamente sconsigliato in special modo per via della scarsa qualità dal punto di vista delle prestazioni dei vari componenti e per la fragilità del sistema di piegamento, che sembrerebbe cedere dopo appena 27.000 piegamenti (della serie che se aprite e chiudete il telefono una cinquantina di volte al giorno, non vi dura neanche due anni).