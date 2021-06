Garmin presenta Dash Cam e Dash Cam Mini 2 per auto

Garmin presenta quattro nuove dash cam, dispositivi piccoli e compatti che si adattano a ogni veicolo, garantendo massimo supporto ad ogni automobilista: Garmin Dash Cam Mini 2, Dash Cam 47, Dash Cam 57 e Dash Cam 67W.

Prevedono tutte il controllo vocale, tramite cui avviare ed interrompere registrazioni audio, salvare video e catturare immagini in alta definizione e altro ancora. Registrano in loop continuo sulla scheda microSD (non inclusa) sovrascrivendo i dati raccolti una volta esaurita la capacità di salvataggio.

Garmin Dash Cam Mini 2 e Dash Cam 47 hanno una risoluzione in Full-HD 1080p, mentre Dash Cam 57 e Dash Cam 67W, quest’ultima con un obiettivo con angolo di ripresa di 180°, hanno una risoluzione Quad-HD 1440p. I quattro modelli presentano la tecnologia Clarity HDR (High Dynamic Range) che permette di avere video nitidi, catturando dettagli importanti anche in condizioni di scarsa luminosità, sia di giorno che di notte.

• Dash Cam Mini 2: Ultracompatta con registrazione HD 1080p.

• Dash Cam 47: HD 1080p e GPS e display LCD da 2 pollici sul retro.

• Dash Cam 57: HD 1440p e GPS e display LCD da 2 pollici sul retro.

• Dash Cam 67W: HD 1440p, GPS, obiettivo extra-wide a 180° che cattura i dettagli del traffico trasversale e display LCD da 2 pollici sul retro.

Garmin Video Vault

Grazie a dimensioni tanto ridotte da passare inosservate, una volta posizionate sul parabrezza, le nuove Dash Cam di Garmin rendono possibile la registrazione di video che gli utenti potranno condividere con famiglia, autorità o compagnie assicurative tramite un link protetto da password.

Questo grazie al nuovo sistema di archiviazione online Garmin Video Vault: se il veicolo su cui è installata Garmin Dash Cam Mini 2, Dash Cam 47, Dash Cam 57 o Dash Cam 67W è parcheggiato sotto la copertura di un segnale Wi-Fi noto (es. l’hotspot integrato nel veicolo), il dispositivo caricherà automaticamente i filmati nel Vault, consentendo agli utenti di non dover aspettare nel veicolo il download dei filmati dallo strumento al telefono. I video vengono conservati per 24 ore prima di essere rimossi.

Controllo anche nel parcheggio

La nuova serie Dash Cam di Garmin prevede la funzione Parking Guard tramite la quale, anche in caso di veicolo spento o fermo, inizia a registrare nel momento in cui il sensore interno rileva un urto, avvisando da remoto i conducenti con una notifica sullo smartphone tramite l’app Garmin Drive. Grazie alla funzione Live View, invece, l’utente è in grado di vedere dal vivo le immagini provenienti dalla Dash Cam sul proprio smartphone da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. In entrambi i casi, è necessario che la Dash Cam sia collegata all’alimentazione a 12V e che il veicolo si trovi sotto la copertura di un segnale Wi-Fi noto, come per esempio l’hotspot integrato nel veicolo.

Avvisi anti collisione e corsia

Attraverso le funzioni FCW (Front Collision Warnign) e LDW (Lane Departure Warning) le nuove Garmin Dash Cam 47/57/67W forniscono un avviso nel caso la distanza dal veicolo che precede si dovesse ridurre al di sotto di una predeterminata soglia di sicurezza o nel caso una distrazione del conducente possa portare il veicolo ad invadere accidentalmente la corsia opposta.

Le nuove Garmin Dash Cam Mini 2, Dash Cam 47, Dash Cam 57 e Dash Cam 67W sono disponibili al prezzo consigliato al pubblico a partire da 129,99 euro fino a 249,99 euro. I modelli precedenti sono disponibili anche da questa pagina di Amazon, così è possibile che presto saranno resi disponibili anche quelli nuovi.