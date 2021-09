Garmin, le ultime proposte per chi viaggia dal Salone del Camper 2021

L’estate 2021 ha confermato il trend di crescita delle vacanze “en plein air”. Sono infatti sempre di più le persone che hanno scelto il camper e soluzioni simili, come furgoni camperizzati e van, per vacanze e viaggi all’insegna di mete tutte da scoprire. In occasione del Salone del Camper di Parma (che si svolge all’11 al 19 settembre), Gramin presenta l’intera serie di prodotti camper con le relative retrocamere BC 35 e BC 40. Immancabili i nuovi modelli camper 1090 e CamperVan e, a completamento del network di prodotti dedicati ai camperisti, verrà esposta anche la nuova serie di Dash Cam. In una seconda area,, in corrispondenza dello stand di PleinAir, sarà possibile scoprire le promozioni dedicate agli iscritti al PleinAir Club.

Campagna di rottamazione

Per i visitatori dell’expo una promozione per l’acquisto di nuovi dispositivi. Il produttore ha fatto sapere che, acquistando uno dei prodotti della serie Camper, come il nuovo CamperVan e consegnando un vecchio navigatore, di qualsiasi marca e modello, si riceverà uno sconto fino a 150,00 Euro e, in omaggio, una polizza UnipolSai Infortuni nel Tempo Libero e Sport.

Camper 1090 per navigazione extra large

Camper 1090, con un display touchscreen edge-to-edge da 10 pollici, è indicatro come soluzione ideale per gli amanti del turismo itinerante grazie a funzioni dedicate come la pianificazione del percorso, le segnalazioni su traffico e punti di interesse presenti lungo il tragitto. Il sistema calcola e consiglia i migliori percorsi in base alle caratteristiche fisiche del veicolo (limiti di sagoma). Opportune segnalazioni avvertono il conducente dell’approssimarsi di situazioni a cui prestare attenzione, come ad esempio curve strette, dislivelli, variazioni del limite velocità e altro. Il modulo vivavoce Bluetooth integrato permette di effettuare e ricevere chiamate durante la guida e gestire le notifiche in entrata sul proprio smartphone.

La funzione Traveler Insights fornisce informazioni come il chilometraggio previsto, i tempi di percorrenza e gli eventuali costi da sostenere nel corso del viaggio. Può inoltre suggerire percorsi alternativi in caso di lavori o incidenti lungo il percorso tramite le informazioni sul traffico disponibili associando il dispositivo allo smartphone. Camper 1090 dispone delle mappe precaricate di 46 paesi Europei, integrabili gratuitamente con le mappe di Nordamerica, Sudamerica, MENA, Africa Meridionale, Australia e Nuova Zelanda. Dispone dei database di punti di interesse forniti da ACSI, NKC, Campercontact e Trailer’s Park, e mette a disposizione informazioni da ifornitori di contenuti per il turismo in tutto il mondo: iOverlander, TripAdvisor e Foursquare.

