Canon lancia due obiettivi RF, un ultra grandangolare e un tele-zoom

Ci sono due nuovi obiettivi, leggeri e compatti, della serie RF di casa Canon: il primo è il Canon RF 16 mm f/2.8 STM, un ultra grandangolare a lunghezza focale fissa che si presta a moltissime occasioni di scatto e ripresa come il vlogging, la fotografia paesaggistica, di architettura e di astrofotografia; l’altro è il Canon RF 100-400 mm f/5.6-8 IS USM, un teleobiettivo zoom che può risolvere diverse situazioni nella fotografia sportiva e naturalistica in quanto aiuta i fotografi a colmare la distanza con i soggetti più lontani.

Canon RF 16 mm f/2.8 STM

Come dicevamo è un obiettivo versatile che ben si adatta al vlogging e a diversi generi fotografici come foto di gruppo, paesaggi e architetture. E’ il primo obiettivo a lunghezza focale fissa ultra grandangolare nel sistema EOS R, offre una lunghezza focale di 16 mm che produce un campo visivo estremamente ampio e che permette di esagerare la sensazione di profondità. Grazie all’ampia apertura di f/2.8, questo obiettivo è ottimo anche in caso di utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione come l’astrofotografia. Allo stesso modo queste funzionalità sono presenti nella produzione video e rendono possibile una profondità di campo ridotta anche con ampie angolazioni, in modo da far risaltare i soggetti su uno sfondo sfumato.

E’ leggero (pesa 165 grammi) e può essere usato in abbinata alle fotocamere EOS R in modalità ritaglio APS-C in modo da trasformarsi in una lente da 25,6 millimetri per ottenere un angolo più ristretto durante le riprese video dove il motore di messa a fuoco STM rende il processo fluido e silenzioso. Grazie a una distanza minima di messa a fuoco pari a 13 centimetri è infine possibile catturare immagini nitide anche durante le riprese a distanza ravvicinata.

Sarà disponibile all’acquisto da metà ottobre al prezzo di 359 euro.

Canon RF 100-400 mm f/5.6-8 IS USM

Progettato per i fotografi appassionati e professionisti in ambito sportivo e naturalistico, questo teleobiettivo zoom offre una gamma focale flessibile di 100 – 400 mm che permette di catturare anche i soggetti più distanti. A bordo campo, ad esempio durante una partita di calcio, offre ai fotografi la stessa portata dei teleobiettivi professionali consentendo di catturare l’azione e le emozioni dei giocatori. Vanta inoltre una distanza minima di messa a fuoco pari a 88 centimetri e un ingrandimento massimo di 0,41x, così da poter catturare tutti i dettagli di un soggetto a distanza ravvicinata.

Questo obiettivo pesa 635 grammi e raggiunge 5,5 stop di stabilizzazione ottica dell’immagine in-lens, che aumenta a 6 stop quando viene utilizzato con un corpo macchina EOS R che dispone di stabilizzazione sul sensore (presente in EOS R6, EOS R5 o EOS R3). E’ inoltre dotato di un motore di messa a fuoco Nano USM e di una ghiera di controllo dell’obiettivo che offre un controllo avanzato su AV, Tv, esposizione e impostazioni ISO.

Anche questo arriva a metà ottobre e costerà 789 euro.