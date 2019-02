Gemini 2, lo scova doppioni su Mac in sconto a soli 3 dollari

E’ tra gli applicativi più noti, se non il più noto, tra quelli che permettono di rintracciare file doppioni sul proprio disco fisso, potendoli cancellare in un solo click, e grazie ad una promozione è scontato dell’85%. Gemini 2, grazie all’offerta attiva su BundleHunt, si compra per soli 3 dollari.

Abbiamo parlato di questo particolare software con una recensione che trovate qui nel caso voleste approfondire il discorso. Come dicevamo siamo di fronte ad un applicativo per Mac tra i più noti, con una funzione specifica: rendere l’eliminazione di ogni duplicato presente sul nostro Mac un’operazione rapida, immediata e persino piacevole, in puro stile Apple.

Con la funzione Auto Select bastano un paio di click per avviare la procedura ed eliminare tutti i duplicati senza altri interventi da parte dell’utente: per più di un dettaglio l’interfaccia, minimalista e curata di Gemini ricorda i software di Apple in dotazione con il nostro Mac, come per esempio iTunes.

Oltre a riconoscere file identici all’interno di una cartella, Gemini sfrutta algoritmi creati ad hoc per confrontare file di tipo diverso, inoltre è anche in grado di rilevare duplicati tra le cartelle del Mac. Lo sviluppatore MacPaw è un veterano nello sviluppo per Mac: assicura prestazioni superiori e un’esperienza d’uso migliore agli altri software di eliminazione duplicati in circolazione.

Questo interessantissimo programma normalmente si può acquistare al prezzo di 19,95 dollari ma, grazie all’offerta BlundleHunt, è scontato a soli 3 dollari. A questo prezzo è necessario aggiungere soltanto una tassa d’ingresso per accedere al pacchetto che è pari a 5 dollari: in questo modo, oltre ad aggiungere al carrello Gemini 2 per 3 dollari (per una spesa complessiva di 8 euro) sarà comunque possibile acquistare tantissimi altri programmi fortemente scontati e talvolta disponibili anche all’incredibile prezzo di appena 1 dollaro.

Tra i tanti ci sono Aurora HDR 2018, PDFelement, UnDistracted, DVD Burner e molti altri ancora. Potete dare un’occhiata all’intero catalogo cliccando qui.