Xiaomi Hyper Charge batte ogni record di ricarica

Xiaomi fa ancora parlare di sé grazie al doppio record mondiale raggiunto con la tecnologia Xiaomi Hyper Charge con le migliori tempistiche in assoluto sia per la ricarica wireless che con filo.

Per raggiungere prestazioni di ricarica record il costruttore ha sviluppato tecnologie ad hoc per alimentatori e batteria. Per il caricabtteria con filo è stato modificato un dispositivo GaN (qui come funziona la tecnologia e come scegliere l’alimentatore GaN) con potenza di 80W per arrivare a erogare una potenzia di ben 200W. Per la prova record di Xiaomi Hyper Charge in modalità wireless è stato creato un caricabatteria wireless con doppia bobina con potenzia di ben 120W, mentre il terminale Xiaomi M11 Pro è stato modificato con una batteria al grafene 10C da 4.000 mAh.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

I risultati sono impressionanti: Xiaomi Hyper Charge nella ricarica con filo ha caricato il terminale da 0 al 50% in solamente 3 minuti e 23 secondi, mentre la ricarica completa è stata raggiunta in solamente 8 minuti. Nella ricarica wireless invece metà della capacità totale è stata raggiunta in 7 minuti, mentre in 15 minuti la ricarica completa.

⚡200W Wired Charging

⚡120W Wireless Charging We're about to redefine the charging experience with #XiaomiHyperCharge. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

Ricordiamo che già da qualche tempo il costruttore è impegnato a superare i suoi stessi record di ricarica precedenti. Gli ultimi risultati rappresentano un sensibile miglioramento rispetto al precedente record, sempre di Xiaomi, con il terminale Mi 10 Ultra con alimentatore da 120W e ricarica via cavo completata in 23 minuti.

Per gli utenti Android che non vedono l’ora di ridurre drasticamente le tempistiche di ricarica dei propri dispositivi non sono tutte buone notizie. Xiaomi infatti non ha dichiarato se e quando renderà disponibili le tecnologie e le prestazioni di Xiaomi Hyper Charge in terminali e accessori in vendita, così è probabile che occorrerà attendere ancora un po’ prima di vederli in commercio. Ricordiamo che negli scorsi giorni gli USA hanno rimosso Xiaomi dalla lista nera delle società cinesi: ne abbiamo parlato qui.

