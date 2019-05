Giradischi Pro-Ject Essential III Flexi-Range, qualità austriaca a prezzo cinese

Pro-Ject presenta i nuovi giradischi serie Essential III Flexi-Range: 6 modelli diversi capaci di dare all’appassionato audiofilo quello che vuole senza però risparmiare negli elementi essenziali – da qui il nome Essential – che rendono il suono di un giradischi un ottimo suono.

Questi modelli, distribuiti in Italia da Audiogamma, di fatto danno la possibilità al cliente di scegliere la configurazione secondo le sue esigenze con la garanzia di avere una “base”, quella di Essential III, di alto livello: streaming Bluetooth con uscita USB per masterizzare gli LP ad alta risoluzione o quella digitale per collegare Essential III a un convertitore D/A esterno, uno speaker, una barra o una TV.

Il tutto, dicevamo, sulla base di Essential III, giradischi compreso di braccio diritto in alluminio, lungo 8.6” imperniato su cuscinetti in zaffiro con testina Ortofon OM 10E dotata di stilo intercambiabile. La trazione ovviamente è a cinghia con motore sincrono in alternata e puleggia in alluminio, isolati dallo chassis onde evitare disturbi elettrici, mentre il controllo del motore è affidato a un complesso circuito normalmente a bordo dei fratelli maggiori.

L’alimentatore è separato – come abitudine Pro-Ject – ed è scelta utile per eliminare le interferenze e ronzii. Il cuscinetto su cui ruota il piatto girevole è invece a bassa tolleranza, per evitare rumble e diminuire wow&flutter, ed è dotato di felt mat e di cavi di interconnessione, i Connect it E, di alta qualità.

A partire dal modello base della gamma Essential III (359 euro) sono stati sviluppati altri cinque dispositivi Flexy Range. Essential III Digital (399 euro) aggiunge un pre Phono incorporato e una uscita ottica ad alta risoluzione, la versione Phono (399 euro), Essential III Phono, integra il preamplificatore Phono, e offre pertanto una uscita da poter collegare a qualsiasi ingresso ausiliario. Essential III Bluetooth (399 euro) con qualità streaming aptX e c’è poi Essential III SB (399 euro), con controllo elettronico della velocità, per poter cambiare tra 33,3 e 45 giri solo con la pressione di un tasto.

Infine, il top di gamma Essential III Record Master (449 euro), stadio Phono incorporato con uscite RCA, USB B ad alta risoluzione da collegare a PC/MAC per masterizzare gli LP e controllo elettronico della velocità. Quest’ultimo quindi dà la possibilità di poter passare in digitale qualsiasi vinile con una qualità elevata grazie al convertitore A/D interno 24bit/192 kHz, semplicemente collegando il giradischi a un computer con il cavo USB in dotazione (il software di ripping non è incluso). Questo modello è anche dotato di speed-box elettronico, che permette un controllo accurato della velocità di rotazione e la possibilità di poter cambiare la velocità con la semplice pressione di un tasto.