Gli indossabili Apple crescono del 66% in Cina

Nelle scorse ore IDC China ha pubblicato un rapporto di monitoraggio trimestrale sul mercato dei dispositivi indossabili in Cina per il terzo trimestre del 2020 da cui emerge che Apple è cresciuta del 66% grazie ad Apple Watch e AirPods. Il rapporto mostra che il mercato dei dispositivi indossabili nella Regione ha venduto 32,93 milioni di unità nel trimestre di riferimento, con un aumento del 15,3% su base annua.

Le spedizioni di dispositivi indossabili di base (dispositivi indossabili che non supportano applicazioni di terze parti) sono state di 26,16 milioni di unità, con un aumento del 16,6% su base annuale. I dispositivi indossabili intelligenti spediti sono saliti a 6,77 milioni di unità, con un aumento del 10,6% su base annua. Huawei si è classificata al primo posto con 9,414 milioni di unità spedite, con una quota di mercato del 28,6% e spedizioni in aumento del 60,5% su base annua.

Anche il Q3 di Honor Watch, allora di proprietà di Huawei, ha ottenuto una crescita significativa con la promozione di nuovi prodotti. Va notato che Huawei ha venduto il suo marchio di fascia bassa Honor, e questo porterà via una grossa fetta di vendite per quel che concerne il canale smartphone e smartwatch in futuro.

Xiaomi si è classificata seconda, con 7,241 milioni di unità spedite nel trimestre e una quota di mercato del 22%, con un calo del 7,7% anno su anno. Come nuovo prodotto, Xiaomi Mi Band 5 non solo ha aiutato Xiaomi a posizionarsi al primo posto nel mercato cinese dei braccialetti smart, ma continua anche a fare sforzi nei mercati d’oltremare.

Negli indossabili Apple in Cina si è classificata al terzo posto con 5,868 milioni di unità vendute, con una quota di mercato del 17,8%, con un aumento del 66,1% su base annua. In questo trimestre, Apple ha rilasciato le serie Apple Watch 6 e SE per spingere ulteriormente il suo segmento. Mentre la serie AirPods sta gradualmente migrando verso modelli di fascia alta, mostra ancora una crescita costante.

Sebbene nella categoria indossabili Apple in Cina sia arrivata al terzo posto per il Q3-20 in Cina, IDC mescola dispositivi indossabili di base che non supportano applicazioni di terze parti con dispositivi indossabili intelligenti, il che pone Apple in netto svantaggio perché non partecipa al mercato come “dispositivo indossabile di base”. Apple, inoltre, non compete nella fascia di dispositivi indossabili economici come Xiaomi e Huawei.

BBK è quarta, con spedizioni di 1,881 milioni di unità e una quota di mercato del 5,7%; il brand è ancora forte nel mercato degli orologi per bambini. Nel terzo trimestre, la tradizionale stagione di vendita degli orologi per bambini, si è saldamente classificato al primo posto nel dettore per i più piccoli. Come produttore di audio, Sony è balzata al quinto posto nel mercato indossabili con lo sviluppo della sua linea di prodotti di cuffie smart. Il volume delle spedizioni è di 631.000 unità e la quota di mercato è dell’1,9%. La stagione dello shopping potrebbe confermare, o ribaltare questa classifica.

In questo articolo di macitynet i consigli su quale Apple Watch scegliere tra Apple Watch Serie 6 contro Apple Watch SE e Apple Watch 5. Tutti gli articoli dedicati all’indossabile di Apple sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet, invece per tutte le notizie che parlano di AirPods si parte da qui.