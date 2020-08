Gli iPad 2020 saranno tutti compatibili con Magic Keyboard

Continuano a rimbalzare in rete informazioni e anticipazioni sui nuovi iPad. Dopo la pubblicazione dei numeri di magazzino usati per la registrazione anticipata dei dispositivi su alcuni mercati dell’Est europeo e dopo un ipotetico manuale di iPad Air dal quale si può supporre una riedizione di Touch ID spostato dal fronte del dispositivo al tasto, arrivano anche uno schema tecnico di iPad 2020.

L’immagine, pubblicata da 91Mobiles, è davvero molto piccola e poco leggibile. Ma da essa si percepiscono alcune conferme a quanto già abbiamo appreso dal manuale di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il design dell’iPad sarò molto simile a quello degli iPad Pro con display a tutto schermo. L’aspetto di maggior interesse, però, è proprio e nelle dimensioni dello schermo.

L’iPad 2020 dovrebbe avere bordi squadrati e cornici sottili, proprio come iPad Pro e niente Touch ID sul fronte. Come accennato le immagini (probabilmente schemi che i produttori di accessori utilizzeranno per costruire custodie,)sono poco leggibili ma da esse sembra di capire che ci sarebbe una fotocamera Face ID sul frontale. Se così fosse saremmo alla perfetta replica degli iPad Pro, ma ricordiamo che sussiste l’ipotesi di un Touch ID ancora presente anche se nel tasto di sblocco del dispositivo. Non è chiaro se quello mostrato sia uno schema reale, se si riferisca ad iPad 2020 e non ad iPad Air (che quindi avrebbero due differenti sistemi di accesso alla schermata home) oppure, molto improbabile, specialmente perchè stiamo parlando di un prodotto economico, se sono presenti tutti e due i sistemi di sblocco: Face ID e Touch ID.

Tra gli altri dettagli vanno notati i quattro microfoni e un doppio altoparlante. La fotocamera posteriore è singola e non ci sono tracce di sensore LiDAR. Altro aspetto di un certo interesse, oltre alla porta USB-C che permetterà una ricarica molto rapida, è lo Smart Connector, il sistema per collegare una tastiera Magic Keyboard. Questo consentirà di migliorare l’uso dell’iPad come sistema di produttività personale.

L’ipotesi che la Magic Keyboard possa essere resa compatibile con altri modelli di iPad Pro è stata avanzata a giugno da un noto leaker seriale. Lo schema pubblicato dal sito americano sembra proprio confermare questa voce.