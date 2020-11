Gli iPhone 13 Pro avranno schermi LTPO a basso consumo

Ming Chi Kuo ha già indicato che nel 2021 Apple presenterà ancora quattro nuovi iPhone 13 con schermi di dimensioni identiche a quelle della gamma iPhone 12: ora un’altra anticipazione indica che almeno due dei prossimi modelli, quindi gli iPhone 13 Pro, avranno schermi OLED con tecnologia LTPO, sigla di ossido policristallino a bassa temperatura, una tecnologia ritenuta indispensabile non solo per ridurre i consumi di energia ma anche per implementare una elevata frequenza di aggiornamento del display con refresh fino a 120Hz.

Ricordiamo che dal 2019 e fino ad alcune settimane prima dell’arrivo degli iPhone 12 era stato più volte anticipato l’arrivo di schermi ProMotion con refresh variabile fino a 120Hz, tecnologia che Apple sembra non avere adottato quest’anno per contenere i consumi di energia e salvaguardare l’autonomia, già messa a dura prova dalle connessioni 5G. ProMotion ha debuttato negli iPad Pro fin dal 2017, mentre Apple impiega già schermi OLED LTPO negli Apple Watch Serie 5 e Serie 6 che, proprio grazie al basso consumo di questi display, possono raggiungere la stessa autonomia di 18 ore dei modelli precedenti, pur offrendo schermi sempre accesi.

L’arrivo di due iPhone 13 Pro con schermi LTPO a basso consumo e, molto probabilmente anche con ProMotion fino a 120Hz, è indicato dal sito coreano The Elec. Sembra infatti che LG amplierà la capacità produttiva delle sue linee di produzione dedicate esclusivamente alle forniture per Apple. Con l’ampliamento delle linee la produzione aumenterà di 25.000 substrati al mese entro il 2021, quindi presumibilmente in tempo per gli iPhone 13 e poi ancora con un altro ampliamento nel 2022 per gli iPhone 14.

